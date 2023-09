Il neurone di C. elegans dimostra versatilità nel controllo comportamentale

Una nuova ricerca ha fatto luce sul neurone HSN nel verme C. elegans e sulla sua capacità di controllare vari comportamenti. Lo studio, condotto da ricercatori del MIT, evidenzia la versatilità del neurone nella gestione di attività come la deposizione delle uova e la locomozione.

Il neurone HSN rilascia molteplici sostanze chimiche che guidano diversi comportamenti, tra cui la deposizione delle uova e il successivo rallentamento. Uno dei risultati chiave dello studio è che i neuroni possono “prendere in prestito” la serotonina gli uni dagli altri per influenzare il comportamento. Questa intuizione potrebbe avere implicazioni per comprendere il ruolo della serotonina nelle condizioni di salute mentale.

I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti per svelare come il neurone HSN controlla questi comportamenti. Usando l'optogenetica, hanno manipolato l'attività del neurone e hanno confermato il suo ruolo nella deposizione delle uova, nell'accelerazione e nel rallentamento. Hanno inoltre monitorato l'attività elettrica del neurone e identificato modelli specifici associati alla deposizione delle uova e alla locomozione.

Inoltre, lo studio ha rivelato che il neurone HSN rilascia sostanze chimiche neurotrasmettitori come serotonina, acetilcolina e neuropeptidi per controllare il comportamento. L'eliminazione di specifici neurotrasmettitori ha permesso ai ricercatori di determinare il loro ruolo in diversi comportamenti. La serotonina, ad esempio, si è rivelata cruciale nel rallentare il verme dopo la deposizione delle uova.

Anche l’anatomia ha avuto un ruolo nel controllo comportamentale. Si è scoperto che l'assone del neurone HSN, che trasporta segnali ad altri neuroni, coordina la deposizione delle uova e la locomozione. Tagliando l'assone, i ricercatori hanno interrotto questa coordinazione e hanno impedito al verme di assumere entrambi i comportamenti contemporaneamente.

Nel complesso, lo studio evidenzia come il neurone HSN utilizzi più sistemi di neurotrasmettitori, morfologia cellulare e metodi di trasmissione non convenzionali per controllare il comportamento del verme C. elegans. I risultati non solo ampliano la nostra comprensione del funzionamento dei singoli neuroni, ma dimostrano anche la capacità dei neuroni di influenzare una serie di comportamenti su scale temporali diverse.

Fonte: Picower Institute for Learning and Memory

Definizioni:

– Neurone HSN: un tipo di neurone trovato nel verme C. elegans che rilascia varie sostanze chimiche per controllare i comportamenti.

– serotonina: un neurotrasmettitore che svolge un ruolo nella regolazione dell’umore, dell’appetito e del sonno.

– neurotrasmettitore: messaggeri chimici che trasmettono segnali da un neurone all’altro nel sistema nervoso.

– optogenetica: tecnica che utilizza la luce per controllare le cellule geneticamente modificate.

– neuropeptide: un tipo di molecola coinvolta nella comunicazione neuronale.

– assone: proiezione lunga e sottile di un neurone che conduce impulsi elettrici.

