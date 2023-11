Fatica della videoconferenza: scoprire il reale impatto

Da tempo si sospetta che le videoconferenze incidano maggiormente sui nostri livelli di energia rispetto alle interazioni faccia a faccia. Infine, un gruppo di ricerca interdisciplinare dell'Università di Scienze Applicate dell'Alta Austria/Campus Steyr e Gernot Müller-Putz del Politecnico di Graz hanno condotto uno studio neuroscientifico per fornire prove concrete.

Nel progetto Technostress in Organizations, finanziato dal Fondo scientifico austriaco FWF, i ricercatori si sono concentrati sull’affaticamento da videoconferenza nel contesto delle lezioni universitarie online. Hanno invitato 35 studenti volontari a partecipare a una lezione di 50 minuti sia di persona che tramite videoconferenza. Per misurare i livelli di fatica sono state utilizzate tecniche neurofisiologiche come l’elettroencefalografia (EEG) e l’elettrocardiografia (ECG), insieme a questionari per valutare la stanchezza percepita.

In definitiva, le misure oggettive si sono allineate con le esperienze soggettive: gli studenti hanno dimostrato livelli di fatica significativamente più elevati negli scenari virtuali. Questa scoperta è cruciale per comprendere l’impatto della fatica della videoconferenza sul benessere degli individui, sulle relazioni interpersonali e sulla comunicazione organizzativa.

Il gruppo di ricerca ha sottolineato la necessità di un approccio olistico per comprendere i meccanismi psicologici e fisiologici alla base dell’affaticamento da videoconferenza. Con questa comprensione, è possibile sviluppare strategie efficaci per far fronte ai suoi effetti dannosi. Riconoscendo e affrontando attivamente l'affaticamento da videoconferenza, le organizzazioni possono puntare a migliorare il benessere generale e la comunicazione.

FAQ:

D: Perché le videoconferenze causano più fatica delle riunioni in presenza?

R: Le videoconferenze richiedono uno sforzo cognitivo maggiore a causa della mancanza di segnali non verbali e del maggiore tempo trascorso davanti allo schermo, il che porta ad un maggiore esaurimento mentale.

D: In che modo le organizzazioni possono mitigare la fatica delle videoconferenze?

R: Le organizzazioni possono incoraggiare pause regolari durante le riunioni, limitare il numero di riunioni video, promuovere la collaborazione offline quando possibile e implementare strategie per supportare il benessere dei dipendenti.

D: Ci sono strategie di coping specifiche menzionate nella ricerca?

R: Lo studio non si è concentrato sulle strategie di coping, ma i ricercatori hanno sottolineato la necessità di sviluppare strategie efficaci per affrontare l’affaticamento da videoconferenza negli studi futuri.

