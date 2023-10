Gli astronauti conducono passeggiate spaziali per raccogliere campioni per la ricerca scientifica

By

Giovedì 12 ottobre gli astronauti della NASA e dell'Agenzia spaziale europea (ESA) effettueranno una passeggiata nello spazio per raccogliere campioni dall'esterno della Stazione spaziale internazionale (ISS) per scopi di ricerca scientifica. Questa passeggiata spaziale unica non comporterà solo lavori di manutenzione ma anche la raccolta di campioni per analizzare l'esistenza di microrganismi sulla superficie esterna della stazione.

Durante la passeggiata spaziale, Loral O'Hara della NASA e Andreas Mogensen dell'ESA utilizzeranno strumenti speciali e tamponi per raccogliere campioni da varie superfici esterne della stazione. Questi tamponi verranno quindi testati per determinare se eventuali microrganismi, come batteri o altri microbi, sono riusciti a sopravvivere nel difficile ambiente dello spazio. L'esterno della stazione è esposto al vuoto, a temperature estreme e a maggiori livelli di radiazioni.

La ricerca sui microrganismi che possono sopravvivere in tali condizioni è fondamentale per mantenere la pulizia e la sicurezza della stazione spaziale. Inoltre, lo studio di questi microrganismi resilienti potrebbe anche fornire preziose informazioni sui microbi potenzialmente benefici che possono resistere ad ambienti difficili.

La passeggiata spaziale comporterà anche altri compiti di manutenzione, inclusa la sostituzione di una telecamera ad alta definizione sul traliccio portuale della stazione. Questo lavoro aiuterà a preparare le future passeggiate spaziali e a garantire il buon funzionamento della stazione.

L'intera passeggiata spaziale sarà trasmessa in live streaming sulla NASA TV, con copertura a partire dalle 8:30 ET (5:30 PT) del 12 ottobre. L'inizio della passeggiata spaziale stessa è previsto alle 10:7 ET (XNUMX:XNUMX PT) e si prevede che durare circa sei ore.

Questo entusiasmante evento offre un'opportunità unica per osservare gli astronauti in azione e conoscere la ricerca scientifica in corso condotta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte:

– Nasa