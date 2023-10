Eclissi solare anulare: il fenomeno dell’“Anello di fuoco”.

Sabato, molte persone negli Stati Uniti avranno l’opportunità di assistere ad uno straordinario evento nel cielo noto come eclissi solare anulare. Questo raro fenomeno, spesso definito “anello di fuoco”, si verifica quando la Luna è posizionata vicino o nel punto più lontano dalla Terra durante la sua orbita. Di conseguenza, la Luna appare più piccola e passa direttamente davanti al Sole, formando un effetto ad anello con i bordi del Sole visibili.

Mentre la maggior parte delle aree contigue degli Stati Uniti e parte dell'Alaska saranno testimoni di un'eclissi parziale, alcune regioni, tra cui Oregon, California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nuovo Messico e Texas, sperimenteranno un'eclissi più completa. Città come Eugene, Oregon; Albuquerque, Nuovo Messico; e San Antonio, in Texas, dovrebbero offrire le migliori viste. L'eclissi inizierà in Oregon alle 9:13 PT e si concluderà in Texas alle 12:03 CT.

È fondamentale notare che osservare direttamente l’eclissi solare anulare può essere estremamente pericoloso e può causare gravi danni agli occhi. La luminosità del Sole durante un'eclissi può bruciare la retina quasi istantaneamente. Indossare occhiali da sole normali non è una protezione sufficiente, poiché non filtrano abbastanza luce e possono addirittura dilatare le pupille, portando a una maggiore esposizione alle radiazioni solari dannose.

Per osservare l'eclissi in sicurezza, gli esperti consigliano di utilizzare occhiali solari specializzati, progettati specificamente per bloccare una parte significativa della luce solare. Questi occhiali consentono agli spettatori di osservare il disco del Sole riducendo al minimo il rischio di lesioni agli occhi. Un altro metodo prevede la creazione di un visore stenopeico praticando un foro in un foglio di carta e osservando l'ombra dell'eclissi proiettata sul terreno dando le spalle al Sole.

Questa eclissi anulare segna l’inizio di un anno entusiasmante per l’eliofisica, lo studio del Sole e del suo ambiente circostante. Nell'aprile 2024 si verificherà un'eclissi totale e la Parker Solar Probe, la navicella spaziale più veloce mai costruita dall'uomo, intraprenderà la sua missione. Tuttavia, l’eclissi anulare di sabato ha un significato speciale a causa della sua rarità, poiché richiede uno specifico allineamento della Luna alla sua massima distanza dalla Terra.

È importante avvicinarsi a questo evento celeste con cautela e dare priorità alla sicurezza degli occhi. Goditi lo spettacolo mozzafiato dell'eclissi solare “anello di fuoco”, ma ricorda di proteggere i tuoi occhi e osservalo attraverso metodi approvati.

Fonti: The Verge, NASA