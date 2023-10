Lo sciame meteorico delle Orionidi illumina i cieli

By

Lo sciame meteorico delle Orionidi, iniziato il 2 ottobre e che proseguirà fino al 7 novembre, raggiungerà il suo picco sabato. Sebbene le condizioni meteorologiche sfavorevoli nel Regno Unito possano ostacolare la visibilità, gli osservatori del cielo in altre parti del mondo potrebbero assistere a questo spettacolo astronomico. Lo sciame ha origine dai detriti lasciati dalla cometa di Halley, una delle comete più famose della storia. Mentre la cometa orbita attorno al Sole, piccoli frammenti si staccano, formando una scia di polvere e ghiaccio. Quando questi resti entrano nell'atmosfera terrestre alla velocità di 41 miglia al secondo, bruciano a causa dell'attrito, creando strisce di luce.

Questa pioggia di meteoriti occupa un posto significativo nel calendario annuale degli eventi celesti. Il dottor Minjae Kim, fisico dell'Università di Warwick, la descrive come un'opportunità unica per coloro che hanno perso l'occasione di assistere alla cometa di Halley. Mentre la cometa stessa passa davanti alla Terra solo ogni 75-76 anni, lo sciame meteorico delle Orionidi si verifica ogni anno, fornendo una certa compensazione a coloro che potrebbero aver perso l'apparizione della cometa. Gli sciami meteorici prendono il nome dalla costellazione da cui sembrano provenire e, nel caso delle Orionidi, sembrano provenire dalla direzione di Orione.

Per osservare lo sciame meteorico delle Orionidi, il momento migliore sarà tra la mezzanotte e l'alba di sabato 21 ottobre. Questo evento può essere visto sia dall'emisfero settentrionale che da quello meridionale, ma la visibilità sarà migliore con il cielo sereno. Si consiglia di trovare un luogo esterno buio con un inquinamento luminoso minimo. Le meteore saranno visibili in tutto il cielo, quindi la scelta di un ampio spazio aperto consentirà una migliore scansione della visualizzazione celeste. Poiché il momento in cui le meteore attraversano il cielo è imprevedibile, potrebbe trattarsi di un gioco di attesa. Portare bevande e snack può migliorare l'esperienza.

Se non riesci ad assistere allo sciame meteorico sabato, ci saranno comunque opportunità di vederlo nella sua fase massima fino al 28 ottobre circa.

