L’ultima Superluna del 2023 illuminerà il cielo notturno

Questa settimana il cielo notturno sarà abbellito dalla vista della quarta e ultima superluna del 2023. Una superluna si verifica quando la luna piena raggiunge il punto più vicino alla Terra nella sua orbita. Secondo la NASA, questa imminente superluna, conosciuta come Luna del mais o Luna del raccolto, sorgerà giovedì notte e apparirà più grande e luminosa di una normale luna piena.

Questa particolare superluna è davvero speciale in quanto coincide con l'equinozio d'autunno, avvenuto il 23 settembre. La NASA stima che la luna sarà a circa 224,854 miglia di distanza dalla Terra, il che la rende circa il 5% più grande e il 13% più luminosa della luna piena media in questo periodo. 2023.

Se ti perdi la Superluna di questa settimana, dovrai aspettare fino a settembre 2024 per assistere a quella successiva. Tuttavia, questo evento celeste non è significativo solo per la sua bellezza astronomica. Si allinea anche con l’inizio del Festival di metà autunno, una delle principali festività celebrate in Cina, e con Chuseok, la festa coreana del raccolto autunnale.

Quindi, segna i tuoi calendari e preparati a guardare lo spettacolo affascinante della superluna finale del 2023. Sarà un'esperienza incantevole assistere alla luna in tutta la sua magnificenza, splendente nel cielo notturno autunnale.

Fonte:

– Nasa