Sperimenta la manutenzione dello spazio con lo streaming live degli astronauti della NASA in missione

Mercoledì 1 novembre la NASA trasmetterà in streaming una prossima passeggiata spaziale, mostrando il lavoro di manutenzione svolto dagli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa accattivante esposizione di manufatti extraterrestri vedrà protagonisti gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli, che collaboreranno in una missione di sei ore e mezza per sostituire un cuscinetto e rimuovere un pezzo di attrezzatura dall'esterno della stazione.

L'obiettivo principale di questo intervento di manutenzione è rimuovere una scatola elettronica chiamata Radio Frequency Group da un'antenna per comunicazioni sulla ISS. Inoltre, O'Hara e Moghbeli sostituiranno uno dei dodici gruppi di cuscinetti rotanti su un giunto rotante solare alfa. Questi giunti cruciali consentono ai pannelli solari della stazione di massimizzare il loro assorbimento di energia regolando costantemente il loro angolo per un efficiente tracciamento del sole durante l'orbita della stazione attorno alla Terra.

Originariamente prevista per il 30 ottobre, la passeggiata spaziale ha dovuto essere riprogrammata a causa di una perdita di liquido refrigerante. Per evitare qualsiasi potenziale contaminazione e garantire il benessere dell'equipaggio, la NASA ha deciso di rinviare la missione. Questa perdita è l'ultima di una serie di perdite di refrigerante che la ISS ha riscontrato negli ultimi mesi, interessando sia la stazione che i velivoli attraccati.

Per coloro che desiderano assistere all’impresa, la NASA trasmetterà in streaming l’intera passeggiata spaziale in diretta sul suo canale TV della NASA. Puoi sintonizzarti sull'evento tramite il video incorporato qui sopra o visitando la pagina YouTube della NASA. La copertura inizierà alle 6:30 ET (3:30 PT), con la passeggiata spaziale stessa che inizierà poco dopo alle 8:5 ET (XNUMX:XNUMX PT).

FAQ:

D: Qual è lo scopo della passeggiata spaziale?

R: Gli astronauti effettueranno lavori di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale, inclusa la rimozione di una scatola elettronica e la sostituzione di un gruppo cuscinetto.

D: Perché la passeggiata spaziale è stata riprogrammata?

R: La passeggiata spaziale è stata rinviata a causa di una perdita di liquido refrigerante sul modulo russo Nauka. È stato riprogrammato per evitare qualsiasi potenziale contaminazione.

D: Come posso guardare la passeggiata spaziale?

R: La passeggiata spaziale sarà trasmessa in live streaming sulla TV della NASA. Puoi guardarlo attraverso il video incorporato o sulla pagina YouTube della NASA. La copertura inizia alle 6:30 ET (3:30 PT) di mercoledì 1 novembre.