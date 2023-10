Il 14 ottobre avrà luogo uno straordinario evento celeste in occasione di una rara eclissi anulare. Durante questo evento, la luna passerà davanti al sole, creando un anello esterno arancione brillante noto come “anello di fuoco”. Anche se l’eclissi non sarà totale, con solo il 4-5% del sole visibile, questo raro spettacolo affascinerà milioni di persone in tutto il mondo.

L'eclissi anulare si verifica quando la Luna si trova nella parte più distante della sua orbita, con il risultato che la Luna non blocca completamente il Sole. Forma invece un anello luminoso. L’evento durerà per un breve periodo compreso tra i quattro e i cinque minuti, noto come “massima anularità”, mentre la copertura parziale durerà fino a tre ore.

Bruce Betts, capo scienziato della Planetary Society, spiega l'emozione di assistere ai movimenti dei corpi celesti durante un'eclissi. Man mano che la Luna si sposta nel percorso del sole, più del 95% del sole sarà coperto, lasciando visibile solo la cromosfera, la parte inferiore dell'atmosfera del sole.

Il percorso anulare inizierà nell’Oregon meridionale e nel Nevada settentrionale, per poi spostarsi nello Utah meridionale, nel New Mexico centrale, nel Texas meridionale e poi nel Messico sudorientale, nell’Honduras, nel Nicaragua, nella Colombia e nel Brasile settentrionale. Quelli situati lungo il percorso saranno testimoni dell’intero “anello di fuoco”, mentre le aree vicine sperimenteranno un’eclissi parziale.

Per coloro che non sono in grado di osservare direttamente l'evento, è possibile osservarlo in sicurezza attraverso occhiali da eclissi o metodi di visualizzazione alternativi come l'utilizzo di vetri per saldatura o la creazione di una fotocamera stenopeica. Biblioteche, musei scientifici e altre istituzioni locali spesso forniscono occhiali per eclissi gratuiti. È fondamentale garantire che venga utilizzata la protezione oculare adeguata per prevenire danni agli occhi.

Anche se questa eclissi anulare promette di essere uno spettacolo spettacolare, c’è molto altro da aspettarsi in futuro. La prossima eclissi degna di nota sarà l’eclissi totale dell’8 aprile 2024, che sarà visibile in gran parte del Nord America. Questo evento garantirà una durata più lunga dell'oscurità e si prevede che affascinerà gli osservatori con la sua atmosfera unica.

Fonte:

– La Società Planetaria

– Nasa