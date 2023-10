Le Orionidi: uno spettacolare sciame meteorico

Lo sciame meteorico delle Orionidi, uno degli sciami meteorici più conosciuti e affidabili, è uno spettacolo da vedere. Se ti sei mai chiesto cosa siano le stelle cadenti nel cielo notturno, è importante sapere che in realtà non sono stelle, ma meteoroidi, ovvero rocce che viaggiano nello spazio. Questi meteoroidi possono variare in dimensioni, da piccoli ciottoli e sabbia a oggetti più grandi.

Mentre la Terra si muove lungo la sua orbita attorno al Sole, occasionalmente si imbatte per caso in questi meteoroidi. Ogni giorno, infatti, circa 48 tonnellate di materiale proveniente dallo spazio colpiscono la Terra. Quando questi meteoroidi entrano nell'atmosfera terrestre, diventano meteore. Le Orionidi, con una velocità media di circa 61 km/s, bruciano in alta quota, creando strisce luminose nel cielo visibili per breve tempo.

Gli sciami meteorici come quelli delle Orionidi non sono incontri casuali con meteoroidi. Si verificano quando la Terra attraversa regioni più dense di detriti spaziali lasciati dalle comete mentre viaggiano attorno al Sole. Le comete sono fatte di materiale sciolto tenuto insieme da gas congelati e quando la Terra incontra questi detriti, il risultato è uno spettacolare spettacolo di meteore che sfrecciano nel cielo.

Le Orionidi, in particolare, interessano perché legate alla cometa di Halley. La cometa di Halley, che completa un'orbita ogni 75 anni, lascia dietro di sé una scia di detriti sciolti mentre il suo ghiaccio si trasforma in gas quando si avvicina al Sole. Quando la Terra passa attraverso questi detriti, sperimentiamo lo sciame meteorico delle Orionidi.

Per godersi gli sciami meteorici come quelli delle Orionidi non è necessaria alcuna attrezzatura speciale. Tuttavia, è importante scegliere il momento e il luogo giusti. Gli sciami meteorici prendono il nome dalle costellazioni, indicando la direzione da cui le meteore entrano nella nostra atmosfera. Per gli Orionidi, il radiante si trova nella costellazione di Orione, proprio in alto a sinistra della sua spalla. Il momento della notte più promettente per osservare le Orionidi è solitamente la seconda metà.

Le Orionidi iniziano all'inizio di ottobre e terminano all'inizio di novembre, con il picco che si verifica il 21-22 ottobre 2023. Durante il picco, puoi aspettarti di vedere una media di 40-70 meteore all'ora. L’inquinamento luminoso può ostacolare la visibilità, quindi è essenziale trovare un posto lontano dalle luci intense. Inoltre, consentire ai tuoi occhi di adattarsi all'oscurità per 20-30 minuti è fondamentale per individuare anche le meteore più deboli.

L'osservazione delle meteore è un'attività meravigliosa che ti consente di uscire dalla tua frenetica routine e connetterti con l'universo. Richiede pazienza, così come un senso di calma e consapevolezza di ciò che ti circonda. Quindi, prendi una bevanda calda, trova un posto comodo e goditi lo straordinario spettacolo della pioggia di meteoriti delle Orionidi.

Definizioni:

– Meteoroide: rocce che viaggiano nello spazio.

– Meteora: un meteoroide che è entrato nell'atmosfera terrestre e sta bruciando.

– Pioggia di meteoriti: un evento celeste in cui si possono osservare più meteore provenienti dallo stesso radiante.

– Cometa: una palla di neve sporca fatta di materiale sciolto tenuto insieme da gas congelati.

– Radiante: Il punto nel cielo da cui sembrano provenire le meteore di uno sciame meteorico.

Fonte:

– “Le Orionidi: cercate una notte di stelle cadenti questo mese”, Forbes

– “Space Rocks 101: Cosa sono Meteoroidi, Meteore e Meteoriti?”, NASA