Nuovo articolo: due astronauti della NASA si preparano per una passeggiata spaziale storica

Due astronauti della NASA stanno facendo gli ultimi preparativi per una passeggiata spaziale innovativa fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per condurre lavori di manutenzione critici nell'orbita terrestre bassa. Questo evento fondamentale segnerà la seconda volta nella storia che due donne si avventureranno insieme dalla stazione spaziale.

L'inizio è previsto per mercoledì alle 8:05 ET, e la passeggiata spaziale dovrebbe durare circa sei ore e mezza. È interessante notare che la NASA fornirà una copertura in diretta dell'attività extraveicolare su varie piattaforme tra cui il canale YouTube della NASA, l'app della NASA e la TV della NASA. Inoltre, puoi sintonizzarti tramite il feed di trasmissione dedicato.

Durante questa importante missione, gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara svolgeranno diversi compiti cruciali. Inizieranno rimuovendo una scatola elettronica da un'antenna di comunicazione sulla stazione spaziale. Inoltre, sostituiranno uno dei 12 gruppi di cuscinetti a rotelle, che svolgono un ruolo vitale nella rotazione dei pannelli solari della ISS per seguire il Sole mentre orbita attorno alla Terra.

In particolare, questa passeggiata spaziale ha un significato immenso poiché sarà la prima sia per Moghbeli che per O'Hara. Segue anche il precedente storico stabilito nel 2019, quando gli astronauti della NASA Christina Koch e Jessica Meir si imbarcarono nella prima passeggiata spaziale di sole donne, dimostrando efficacemente le capacità e il contributo delle donne nell’esplorazione spaziale.

Originariamente prevista per il 12 ottobre, la passeggiata spaziale è stata ritardata a causa di una perdita di liquido refrigerante da un radiatore di riserva sul modulo russo. Una recente ispezione ha rivelato una bolla di liquido refrigerante residuo fuoriuscito durante una passeggiata spaziale il 25 ottobre, costringendo gli astronauti russi a tornare alla stazione. Anche se la NASA non ha fornito aggiornamenti sulla fuga di notizie, si spera che non abbia alcun impatto sulla prossima passeggiata spaziale.

Attraverso questi sforzi straordinari, la NASA continua ad ampliare i confini dell’esplorazione spaziale garantendo al tempo stesso la manutenzione e il regolare funzionamento della ISS. Gli sforzi stimolanti degli astronauti Moghbeli e O'Hara testimoniano la dedizione e l'abilità dell'intero team della NASA.

Domande frequenti

1. Cos'è una passeggiata spaziale?

Una passeggiata spaziale, nota anche come attività extraveicolare (EVA), avviene quando un astronauta lascia la propria navicella spaziale per svolgere attività e riparazioni all'esterno nel vuoto dello spazio.

2. Cos'è la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)?

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è una stazione spaziale abitabile in orbita terrestre bassa. Serve come laboratorio di ricerca, osservatorio e residenza per astronauti provenienti da vari paesi.

3. Quanto durerà la passeggiata spaziale?

Si stima che la passeggiata spaziale durerà circa sei ore e mezza, a partire dalle 8:05 ET.

4. Dove posso guardare la copertura in diretta della passeggiata spaziale?

La NASA fornirà una copertura in diretta della passeggiata spaziale sul proprio canale YouTube ufficiale, sull'app NASA e sulla NASA TV.