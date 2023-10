La missione Psyche della NASA esplora un asteroide metallico e svela i segreti della formazione del pianeta

La NASA lancerà questa settimana la missione Psyche, intraprendendo un viaggio per studiare un asteroide unico che si ritiene sia composto principalmente da metallo. La navicella spaziale indagherà sull'asteroide, chiamato Psiche, per ottenere informazioni sulla formazione dei pianeti all'interno del nostro sistema solare.

Il lancio avverrà utilizzando un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. Una volta che la navicella avrà superato l'atmosfera terrestre, percorrerà circa 2.2 miliardi di miglia per raggiungere la fascia degli asteroidi situata tra Marte e Giove. L'arrivo previsto a Psiche è previsto per il 2029, dopo un viaggio durato quasi sei anni.

Una volta raggiunta la sua destinazione, la navicella spaziale inizierà la sua missione principale nell'agosto 2029. Dotata di strumenti avanzati, tra cui una fotocamera, uno spettrometro e un magnetometro, Psyche esaminerà da vicino l'asteroide metallico, che si estende per circa 170 miglia di diametro. La psiche è di particolare interesse per gli scienziati poiché si ritiene che sia il nucleo di un planetesimo, uno stadio iniziale nella formazione di un pianeta. I risultati di questa missione potrebbero fornire preziose informazioni sulle prime fasi dello sviluppo del nostro sistema solare e sui processi coinvolti nella creazione di pianeti rocciosi come la Terra e Marte.

Ad accompagnare la navicella spaziale Psyche nel suo viaggio c'è un carico utile secondario chiamato Deep Space Optical Communications (DSOC). Questa dimostrazione tecnologica mira a testare l’uso dei laser per la trasmissione di dati da oltre la Luna, migliorando la larghezza di banda di comunicazione per le future missioni della NASA. DSOC viaggerà al fianco di Psiche e opererà per i primi due anni della missione, valutando l'efficacia di questo nuovo sistema di comunicazione.

Per assistere a questo entusiasmante evento di lancio, la NASA trasmetterà l'evento in streaming sui suoi canali televisivi. La copertura inizierà alle 9:15 ET (6:15 PT) di giovedì 12 ottobre, con il decollo previsto per le 10:16 ET (7:16 PT). Poiché lo stesso giorno si svolgerà una passeggiata nello spazio, la copertura della passeggiata spaziale sarà trasmessa sul canale pubblico della NASA TV, mentre il lancio di Psyche sarà mostrato sul canale multimediale della NASA Television. In alternativa, gli spettatori possono sintonizzarsi sulla pagina YouTube della NASA o guardare il video incorporato sul loro sito web.

Questa missione innovativa promette di svelare i misteri della formazione dei pianeti e fornire preziose informazioni sulle origini del nostro sistema solare. L'eccitazione cresce mentre la NASA si prepara a lanciare la navicella spaziale Psyche nel suo ambizioso viaggio alla scoperta dell'enigmatico asteroide metallico, Psyche.

Fonte:

– NASA/JPL-Caltech/Arizona State Univ./Space Systems Loral/Peter Rubin