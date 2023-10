La NASA svelerà un campione dell'asteroide Bennu durante la missione OSIRIS-REx

By

La NASA è pronta a rivelare il campione raccolto dall'asteroide Bennu durante la missione OSIRIS-REx. L’agenzia spaziale trasmetterà l’evento in streaming live mercoledì. La missione OSIRIS-REx ha segnato il primo recupero di campioni da parte della NASA da un asteroide lontano. La complessa operazione prevedeva l'atterraggio di un veicolo spaziale sulla roccia, il prelievo e lo stoccaggio dei materiali da essa, per poi riportarli sulla Terra.

La missione, lanciata nel settembre 2016, ha raccolto con successo il campione quattro anni dopo. La navicella spaziale lasciò il campione in una capsula che atterrò nel deserto dello Utah come previsto. Dopo essere stata trattenuta in una stanza pulita vicino al luogo dell'atterraggio, la capsula è stata trasportata al Johnson Space Center di Houston dove verrà aperta. Ciò consentirà di iniziare anni di studi scientifici, fornendo preziose informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sulle origini della vita sulla Terra.

Bill Nelson, il capo della NASA, ha descritto la missione come “portando qualcosa di straordinario: il più grande campione di asteroidi mai ricevuto sulla Terra”. Ha inoltre spiegato che il campione aiuterà gli scienziati a indagare sulla formazione dei pianeti, ad approfondire la nostra comprensione degli asteroidi che potrebbero potenzialmente avere un impatto sulla Terra e a fornire informazioni sull’origine e la formazione del nostro sistema solare.

Gli scienziati stanno attualmente conducendo una prima analisi del materiale Bennu. Strumenti analitici come un microscopio elettronico a scansione (SEM), misurazioni a infrarossi e diffrazione di raggi X (XRD) verranno utilizzati per ottenere una migliore comprensione del campione. Questi test forniranno una conoscenza di base del materiale Bennu e apriranno la strada a ulteriori indagini dettagliate.

Il campione dell'asteroide Bennu verrà rivelato durante un evento speciale alle 11:11 ET di mercoledì XNUMX ottobre. L'evento può essere guardato tramite il lettore video incorporato nella parte superiore del sito Web della NASA o visitando la NASA TV. Non perdere questa emozionante pietra miliare nell'esplorazione spaziale.

– La NASA rivelerà un campione dell’asteroide Bennu durante la missione OSIRIS-REx

– Immagine: NASA