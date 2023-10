Un'opportunità per assistere allo spettacolo celeste: l'eclissi solare anulare

Una meraviglia celeste abbellirà i cieli il 14 ottobre, affascinando i cuori di milioni di persone negli Stati Uniti e di individui nell’America centrale e meridionale. L'evento, noto come eclissi solare anulare, offrirà ad alcuni una vista mozzafiato, che vedrà la luna passare davanti al sole, creando un affascinante effetto "anello di fuoco". Altri avranno la fortuna di osservare un’eclissi solare parziale, poiché una sezione della Luna attraversa la nostra stella radiosa. L’eclissi parziale sarà visibile in tutti i 48 stati contigui degli Stati Uniti

Tuttavia, è fondamentale ricordare che fissare direttamente il sole durante un’eclissi solare anulare può essere pericoloso e causare gravi lesioni agli occhi. Secondo la NASA, una protezione oculare specializzata progettata per l’osservazione solare è essenziale per garantire la sicurezza. Anche l’utilizzo di una fotocamera o di un telescopio per osservare l’eclissi senza filtri adeguati può causare danni istantanei agli occhi. Pertanto è fondamentale prestare attenzione e prendere le precauzioni necessarie.

Per osservare l'eclissi solare anulare in sicurezza, è necessario utilizzare occhiali di sicurezza approvati o visori solari che soddisfino lo standard internazionale "ISO 12312-2". I visori danneggiati o graffiati dovrebbero essere evitati e, se necessario, possono essere indossati sopra gli occhiali normali. È fondamentale non allontanare i visori finché non ci si è allontanati dal sole.

Se non disponi di occhiali per eclissi, esistono metodi alternativi per visualizzare l'eclissi indirettamente. La NASA suggerisce di costruire un proiettore stenopeico come modo sicuro per testimoniare il fenomeno. Inoltre, è essenziale essere cauti quando si acquistano occhiali per eclissi o visori solari online. L'American Astronomical Society (AAS) fornisce un elenco di venditori controllati per garantire l'acquisto di prodotti affidabili e sicuri.

Mentre l’eclissi anulare completa sarà visibile lungo una traiettoria dall’Oregon attraverso il Texas, coloro che si trovano al di fuori di questo percorso potranno comunque sperimentare un’eclissi parziale. Il sito web Great American Eclipse offre mappe e orari per diverse regioni, indicando quando e dove sarà possibile vedere l'eclissi.

Questo prossimo evento del 14 ottobre 2023 segnerà l'ultima eclissi solare anulare visibile dagli Stati Uniti fino al 21 giugno 2039. Cogli l'opportunità di assistere a questo spettacolo celeste, ma ricorda di dare priorità alla sicurezza per apprezzare veramente le meraviglie del cosmo.

Fonte: NASA (https://science.nasa.gov/)