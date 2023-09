La cometa Nishimura appena scoperta farà un'apparizione rara

La cometa Nishimura, scoperta solo in agosto, sta attualmente passando vicino alla Terra per la prima volta in oltre 400 anni. Questo raro evento celeste sarà visibile agli osservatori dell’emisfero settentrionale per i prossimi due giorni mentre passerà davanti al nostro pianeta il 12 settembre.

Con un diametro di circa un chilometro, la cometa arriverà a 125 milioni di chilometri dalla Terra e potrà essere vista ad occhio nudo, anche se è consigliabile l'uso di un binocolo o di un telescopio per avere una visione migliore a causa della sua debole luminosità. Man mano che la cometa si avvicina al Sole, diventerà più luminosa e raggiungerà il punto più vicino alla nostra stella il 17 settembre prima di tornare fuori dal sistema solare.

Per individuare Nishimura dall'emisfero settentrionale, gli osservatori dovrebbero guardare l'orizzonte nord-orientale circa un'ora e mezza prima dell'alba. Si prevede che la cometa sorgerà tra le costellazioni del Cancro e del Leone e si avvicinerà a Venere. Questa settimana, secondo l'astronomo italiano Gianluca Masi, rappresenta l'ultima possibilità di vedere la cometa dall'emisfero settentrionale prima che venga nascosta dal bagliore del Sole.

Dopo il suo viaggio oltre il Sole, Nishimura dovrebbe essere visibile nell'emisfero australe, apparendo basso nel crepuscolo serale entro la fine del mese. La scoperta della cometa è stata fatta dall'astronomo dilettante Hideo Nishimura e porta il suo nome. Questa è la prima visita di Nishimura in circa 430 anni, avvenuta poco prima dell'invenzione del telescopio da parte di Galileo.

Fonte:

– Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra della NASA

– La Società Planetaria

- Associated Press