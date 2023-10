Preparatevi per la pioggia di meteoriti draconidi questo fine settimana

Il picco dello sciame meteorico Draconide è previsto per l'8 ottobre, rendendolo un'attività perfetta per il fine settimana per gli osservatori delle stelle. A differenza di molti altri sciami meteorici, le Draconidi sono visibili subito dopo il tramonto e durante le ore serali, quindi non c'è bisogno di stare alzati fino a tardi. Tuttavia, questa pioggia è piuttosto scarsa, con solo circa 10 meteore che sfrecciano nel cielo all'ora.

Lo sciame meteorico Draconide è creato dai detriti della cometa 21P/Giacobini-Zinner. Prende il nome dalla costellazione del Drago Draco, poiché le meteore sembrano provenire da quella direzione. Queste meteore si muovono più lentamente di quelle di altri sciami, rendendole visibili per uno o due secondi. Inoltre, con la Luna illuminata solo al 23%, le deboli meteore saranno più facili da individuare una volta calata la notte.

Anche se sulle Draconidi si tratta tipicamente di una pioggia leggera, ci sono stati casi in cui si è trasformata in una tempesta di meteoriti, con migliaia di meteore all'ora. L'ultima volta che ciò si è verificato è stato nel 2018, e la prossima possibile esplosione non avverrà fino al 2025. Per catturare la pioggia di meteoriti, tutto ciò che serve è una sedia a sdraio reclinabile o un posto comodo dove sdraiarsi e un'ampia visuale del cielo. Evitare l’inquinamento luminoso è l’ideale per una migliore visibilità.

Se le Draconidi non sono all'altezza delle tue aspettative o il maltempo ti blocca la vista, quest'anno ci sono molti altri sciami meteorici da aspettarsi. Le Orionidi, le Tauridi meridionali, le Tauridi settentrionali, le Leonidi, le Geminidi e le Ursidi hanno tutte date di picco tra ottobre e dicembre. Inoltre, ci sono alcuni eventi celesti più importanti, come l'eclissi solare anulare del 14 ottobre e l'eclissi lunare parziale del 28 ottobre. Assicurati di prendere la fotocamera per alcuni video time-lapse o fotografie a lunga esposizione.

Quindi, preparati per uno sfolgorante spettacolo di meteore questo fine settimana e non dimenticare di trovare un punto buio lontano dalle luci della città per la migliore esperienza.

Definizioni:

– Pioggia di meteoriti: un evento celeste che si verifica quando la Terra attraversa scie di detriti lasciate da comete e asteroidi, facendo sì che frammenti di roccia e ghiaccio entrino nell'atmosfera terrestre e brucino, creando visibili strisce di luce.

– Tempesta di meteoriti: un evento insolito durante una pioggia di meteoriti in cui è visibile un numero eccezionalmente elevato di meteore all'ora.

