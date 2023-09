Un raro dono cosmico: la cometa Nishimura visita la Terra

Una cometa appena scoperta, conosciuta come C/2023 P1 o “Nishimura”, si sta facendo strada oltre la Terra questa settimana, segnando la sua prima visita in oltre 400 anni. La cometa verde è già visibile nel cielo prima dell'alba e diventerà ancora più luminosa durante il fine settimana. La cosa migliore è che può essere visto senza bisogno di un telescopio o di un binocolo.

Per intravedere la cometa Nishimura nell'emisfero settentrionale, gli osservatori dovranno svegliarsi presto o restare alzati fino a tardi. Il 10 settembre sorgerà alle 5 di ogni mattina successiva, apparendo più vicino all'alba. La notte ideale per vedere Nishimura da vicino è il 12 settembre, quando sarà a soli 78 milioni di miglia dalla Terra.

Per localizzare la cometa, cerca la forma a falce della costellazione del Leone sopra l'orizzonte est-nord-est prima dell'alba. Nishimura sarà visibile vicino al pianeta Venere. Con il passare dei giorni, la finestra di osservazione si accorcia e la cometa sarà più bassa sull'orizzonte finché non verrà oscurata dal bagliore del sole il 17 settembre.

Questo raro evento è un'opportunità irripetibile. Se questa volta non vedrai la cometa Nishimura, dovrai aspettare fino al 2435 per il suo ritorno, supponendo che non venga distrutta dall'attrazione gravitazionale del sole prima di allora.

In termini di visibilità, Nishimura dovrebbe essere visibile ad occhio nudo sia nei cieli limpidi che bui. Tuttavia, potrebbe essere appena visibile in condizioni ottimali. Utilizzando un binocolo, un telescopio o una fotocamera progettata per l’astronomia probabilmente si otterranno risultati migliori. Con l'attrezzatura giusta, potresti riuscire a vedere la foschia verde della cometa o catturare la sua lunga coda in una foto a lunga esposizione.

La cometa è stata scoperta da Hideo Nishimura, un astronomo dilettante che ha catturato la sua prima immagine l'11 agosto 2023. Utilizzando una fotocamera digitale di consumo con un'impostazione di esposizione di 30 secondi, Nishimura ha individuato l'oggetto celeste. Resta incerto se la Terra che passa attraverso la scia di Nishimura sia responsabile dello sciame meteorico Sigma-Hydrid visibile ogni anno a dicembre.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]

Fonte: Lifehacker