Un nuovo studio trova il collegamento tra esercizio fisico e salute mentale

Uno studio recente ha rivelato una forte correlazione tra esercizio fisico regolare e miglioramento della salute mentale. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 10,000 partecipanti e hanno scoperto che impegnarsi in attività fisica, come camminare, correre o nuotare, era associato a un minor rischio di sviluppare condizioni di salute mentale.

Lo studio ha definito l’esercizio come qualsiasi attività fisica che aumenta la frequenza cardiaca e causa sudorazione, e i partecipanti sono stati classificati come attivi o inattivi in ​​base ai livelli di attività auto-riferiti. I ricercatori hanno poi valutato la salute mentale dei partecipanti utilizzando un questionario standardizzato.

I risultati hanno mostrato che gli individui attivi avevano significativamente meno probabilità di manifestare sintomi di depressione, ansia e stress. In effetti, il rischio di sviluppare queste condizioni di salute mentale è risultato inferiore del 21% in coloro che praticavano esercizio fisico regolare.

Questo legame tra esercizio fisico e salute mentale può essere attribuito a diversi fattori. L’attività fisica rilascia endorfine, noti come ormoni del “benessere” che possono migliorare l’umore e ridurre lo stress. L’esercizio fisico regolare migliora anche la qualità del sonno, aumenta l’autostima e fornisce un senso di realizzazione.

Inoltre, l’esercizio fisico può fungere da distrazione dai pensieri negativi e dalle ansie, fornendo alle persone uno sbocco per incanalare la propria energia e concentrarsi su qualcosa di positivo. Promuove anche l’interazione sociale e può ridurre i sentimenti di solitudine o isolamento.

I risultati di questo studio supportano l’idea che l’esercizio fisico dovrebbe essere incorporato nei piani di trattamento della salute mentale. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per determinare il tipo e la durata ottimali dell’esercizio fisico per i benefici sulla salute mentale, è probabile che impegnarsi in qualsiasi forma di attività fisica abbia un impatto positivo sul benessere mentale.

Pertanto, gli operatori sanitari dovrebbero incoraggiare i loro pazienti a integrare l’esercizio fisico regolare nella loro routine quotidiana. Che si tratti di una camminata veloce nel quartiere, di una lezione di yoga o di uno sport di squadra, l'attività fisica può essere un modo efficace e accessibile per migliorare la salute mentale.

