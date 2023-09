Avvistamento della cometa Nishimura: la tua guida

La cometa Nishimura, scoperta dall'astronomo dilettante giapponese Hideo Nishimura l'11 agosto, offrirà ai terrestri l'opportunità unica di assistere al suo viaggio prima che scompaia per oltre 400 anni. Nella prossima settimana avremo le migliori possibilità di avvistare questo raro fenomeno celeste.

Attualmente sfrecciando verso il Sole, la cometa raggiungerà il suo punto più vicino alla Terra martedì, seguito dal punto più vicino al Sole cinque giorni dopo. Gli astronomi dilettanti hanno già iniziato ad avvistare la cometa, che è visibile dalla Terra. Quanzhi Ye, astronomo dell'Università del Maryland, sottolinea che, sebbene le comete visibili ad occhio nudo non siano incredibilmente rare, non sono ancora molto comuni. La scoperta della cometa appena un mese fa lo rende un regalo di Natale emozionante e inaspettato per gli osservatori delle stelle.

Allora, come puoi individuare questa magnifica cometa? Innanzitutto, trova un luogo lontano dalle luci della città per massimizzare la visibilità. Usa un binocolo o un telescopio per migliorare la tua esperienza visiva. Il momento migliore per avvistarlo è poco dopo il tramonto, quando il cielo è ancora relativamente buio. Guarda verso l'orizzonte occidentale, dove la cometa dovrebbe essere visibile per i prossimi 10 giorni.

La cometa Nishimura rappresenta una rara opportunità per i terrestri di assistere a un evento celeste di questa portata. Non perdere l'occasione di intravedere questo spettacolo prima che scompaia per secoli. Prendi il tuo binocolo, dirigiti verso un luogo buio e preparati a rimanere stupito dalla bellezza dell'universo.

Definizioni:

– Cometa: un oggetto celeste costituito da un nucleo di ghiaccio e polvere e, quando è vicino al sole, una “coda” di gas e particelle di polvere che punta lontano dal sole.

Fonte:

– Astronomo dell'Università del Maryland Quanzhi Ye