Esplorazione del cervello degli animali: risonanza magnetica e creazione di atlanti cerebrali

Gli scienziati stanno utilizzando la risonanza magnetica (MRI) per studiare il cervello degli animali e creare atlanti cerebrali di diverse specie. Questi atlanti, che attualmente mappano il cervello di animali sani e cadaveri, mirano a stabilire protocolli di scansione e fornire una comprensione di base della struttura cerebrale. L'obiettivo finale è utilizzare questi atlanti per scopi di ricerca e assistere nella diagnosi e nel trattamento di varie malattie e condizioni.

Finora sono stati creati atlanti cerebrali per specie come cani domestici, gatti, cavalli e pecore. Attraverso questi atlanti, i ricercatori hanno appreso che anestetizzare in modo sicuro un animale per la scansione mantenendolo sufficientemente fermo è un processo delicato. Le scansioni hanno anche identificato aree di attivazione funzionale, come le parti del cervello che si illuminano quando viene scodinzolata una coda o ricevuto uno schiaffo.

Ulteriori analisi degli atlanti cerebrali includeranno lo studio delle patologie e degli stati di riposo. Con uno sforzo unico, i ricercatori dell’Università dell’Illinois hanno mappato il cervello di un drago barbuto, un popolare rettile domestico negli Stati Uniti. Questo allontanamento dallo studio di canini, felini ed equini nel campo della mappatura del cervello degli animali ha fornito preziose informazioni sullo sviluppo dell’equilibrio, del movimento e della vista in questa specie.

Anche altri rettili, come il geco tokay, l'anole verde, il serpente giarrettiera e il drago fulvo, hanno i propri atlanti cerebrali basati sulla risonanza magnetica. Sebbene alcuni di questi atlanti siano stati creati utilizzando cadaveri a causa dei rischi dell'anestesia.

Oltre a studiare i rettili, gli scienziati stanno anche utilizzando la microscopia a risonanza magnetica ad alta risoluzione per esplorare il cervello degli insetti. Ciò consente loro di scoprire il funzionamento interno di insetti come scarafaggi e bruchi e di scoprire come le loro strutture cerebrali differiscono durante il loro ciclo di vita.

