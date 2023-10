La rara eclissi solare "Anello di fuoco": come osservarla in sicurezza e proteggere i tuoi occhi

Sabato 14 ottobre si verificherà un raro evento celeste chiamato eclissi solare anulare, nota anche come eclissi dell'"anello di fuoco". Questa eclissi sarà visibile in alcune parti degli Stati Uniti, con tutti i 48 stati inferiori che avranno l’opportunità di assistere a una parte dell’eclissi. Il fenomeno si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il sole, ma si trova nel punto più lontano della sua orbita, impedendole di coprire completamente il sole e creando un anello di luce.

È importante notare che guardare direttamente il sole durante un'eclissi senza un'adeguata protezione per gli occhi può causare danni permanenti agli occhi. La NASA afferma che non è mai sicuro guardare direttamente il sole durante un'eclissi. Invece, gli spettatori dovrebbero utilizzare protezioni per gli occhi specializzate, come occhiali per la visione solare approvati (noti anche come occhiali per eclissi) o un visore solare portatile.

Gli occhiali da sole normali non sono sufficienti per osservare in sicurezza un'eclissi. La NASA sottolinea che anche se gli occhiali da sole sono scuri, non offrono una protezione adeguata. I visori solari approvati sono migliaia di volte più scuri e dovrebbero rispettare lo standard internazionale ISO 12312-2. Questi visori devono coprire sia l'occhio destro che quello sinistro e avere etichette che indichino il produttore, istruzioni per un uso sicuro e avvertenze su eventuali pericoli.

È anche importante evitare di utilizzare fotocamere, binocoli, telescopi o qualsiasi altro dispositivo per visualizzare un'eclissi indossando occhiali da eclissi o utilizzando un visore solare portatile. I raggi solari concentrati possono causare gravi lesioni agli occhi poiché bruciano attraverso il filtro.

Se non hai accesso agli occhiali per eclissi o a un visore solare portatile, puoi creare un proiettore per eclissi stenopeico come metodo di visualizzazione indiretta. La NASA consiglia di utilizzare una scatola di cartone, un foglio di carta bianco, nastro adesivo, forbici e un pezzo di foglio di alluminio per realizzare il proiettore. Creando una piccola apertura nella pellicola e proiettando l'immagine del sole sulla carta, puoi osservare l'eclissi in sicurezza senza guardare direttamente il sole.

Ricorda che è sicuro osservare l'eclissi senza protezione per gli occhi solo durante la totalità quando il sole è completamente coperto dalla luna. Non appena riappare anche una piccola scheggia di sole, è necessario utilizzare nuovamente gli occhiali per eclissi o un visore solare portatile.

È importante ispezionare gli occhiali Eclipse o i visori portatili per eventuali danni prima di utilizzarli e scartarli se sono strappati o graffiati. I bambini dovrebbero essere istruiti su come osservare correttamente l'eclissi e dovrebbero essere sempre supervisionati quando utilizzano occhiali per eclissi o visori solari portatili.

Secondo la NASA, gli appassionati di astronomia possono aspettarsi con ansia la prossima eclissi solare totale che attraverserà il Nord America l’8 aprile 2024.

