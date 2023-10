Preparatevi per le spettacolari eclissi solari nel 2023 e 2024

Negli anni 2023 e 2024, negli Stati Uniti si verificheranno due affascinanti eventi celesti: un’eclissi solare anulare e un’eclissi solare totale. Per assistere a questi straordinari eventi in sicurezza, è importante essere preparati con la giusta attrezzatura.

Il primo evento, un'eclissi solare anulare, avrà luogo il 14 ottobre 2023. Questa eclissi sarà visibile dall'Oregon al Texas, con l'eclissi massima nota come anularità che coprirà il 90% del Sole. Durante il culmine dell'eclissi, i bordi esterni del Sole creeranno uno straordinario effetto “anello di fuoco”. È fondamentale indossare occhiali con filtro solare durante l'intera eclissi.

Il secondo evento, un’eclissi solare totale, avverrà l’8 aprile 2024 e sarà visibile dal Texas al Maine. Durante un'eclissi solare totale, la Luna passa tra il Sole e la Terra, bloccando completamente la faccia del Sole per diversi minuti. È sicuro rimuovere gli occhiali per l'eclissi durante la totalità, ma devono essere indossati prima e dopo questa fase, quando il Sole diventa nuovamente visibile. Solo coloro che si trovano all’interno di un percorso largo 115 miglia saranno testimoni dell’eclissi totale, mentre il resto degli Stati Uniti sperimenterà un’eclissi parziale.

Per osservare queste eclissi solari in sicurezza, è essenziale utilizzare occhiali con filtri solari, noti anche come occhiali per eclissi. Questi occhiali dovrebbero soddisfare lo standard internazionale ISO 12312-2 per la visione diretta del sole, poiché i normali occhiali da sole non sono sufficienti. È fondamentale notare che gli occhiali acquistati da rivenditori online come Amazon o eBay potrebbero non essere affidabili, poiché alcuni venditori potrebbero non aver testato adeguatamente la sicurezza dei loro prodotti.

Si consiglia di utilizzare l'elenco dei fornitori sicuri dell'American Astronomical Society quando si acquistano occhiali per eclissi o filtri solari. Inoltre, i grandi magazzini come Home Depot, Lowe's e Walmart possono vendere occhiali per eclissi conformi ISO fino a esaurimento scorte. È essenziale ispezionare gli occhiali per eventuali danni, come graffi o filtri allentati, prima dell'uso.

Segna sui tuoi calendari le straordinarie eclissi solari del 2023 e 2024 e ricorda di dare priorità alla tua sicurezza utilizzando un'adeguata protezione per gli occhi. Godetevi gli straordinari eventi astronomici che la natura ha in serbo per noi.

Definizioni:

Un'eclissi solare anulare è un tipo di eclissi in cui la Luna è più lontana dalla Terra, facendo sì che il Sole appaia come un anello luminoso, o anello, attorno alla Luna.

Un'eclissi solare totale si verifica quando la Luna blocca completamente il Sole, provocando un breve periodo di oscurità durante il giorno.

Gli occhiali con filtro solare sono occhiali speciali che proteggono gli occhi dalle radiazioni solari dannose durante le eclissi, consentendo una visione sicura del sole.

Lo standard ISO 12312-2 è uno standard di sicurezza internazionale per i filtri utilizzati nella visione diretta del sole.

Fonte:

– Società Astronomica Americana

– Nasa