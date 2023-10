Gli astronomi incoraggiano la visione sicura dell'eclissi solare anulare

Gli astronomi si stanno preparando per assistere sabato a uno straordinario fenomeno celeste, quando un'eclissi solare anulare creerà un ipnotizzante "anello di fuoco" nei cieli delle Americhe. Tuttavia, per godere di questo spettacolo raro in tutta sicurezza, gli esperti sottolineano l’importanza di adottare misure precauzionali.

L’eclissi solare anulare sarà visibile lungo un percorso largo 125 miglia (201 chilometri) che si estende attraverso il Nord, il Centro e il Sud America. Questo evento è il risultato del fatto che la Luna passa davanti al Sole ma non lo blocca completamente, lasciando un anello luminoso di luce solare visibile attorno al bordo esterno della Luna.

Sebbene un'eclissi di questa natura possa essere uno spettacolo mozzafiato, è fondamentale proteggere gli occhi durante la visione. Gli occhiali da sole normali non sono sufficienti a proteggere gli occhi dall'intensa luminosità del sole. Gli astronomi consigliano invece di utilizzare speciali occhiali con filtro solare o visori portatili progettati specificamente per la visione delle eclissi.

Guardare direttamente il Sole, anche durante un'eclissi, può causare gravi danni agli occhi, come la retinopatia solare. Ciò si verifica quando l’intensa radiazione solare danneggia le cellule della retina, portando alla perdita o al deterioramento permanente della vista.

Gli esperti mettono in guardia dal tentare di utilizzare normali occhiali da sole, telescopi o fotocamere non filtrate per osservare un'eclissi, poiché questi metodi non forniscono una protezione adeguata. Dovrebbero essere utilizzati solo filtri solari o occhiali eclissi approvati con certificazione ISO 12312-2.

È importante notare che l'imminente eclissi solare anulare sarà l'ultima visibile nelle Americhe fino al 2046. Pertanto, gli astronomi esortano tutti coloro che si trovano nel percorso dell'eclissi a trarre vantaggio da questo raro evento, ma a dare priorità alla sicurezza degli occhi sopra ogni altra cosa.

Fonte:

- CNN