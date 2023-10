Proteggere l'autostima quando si affronta il fallimento degli obiettivi di carriera

Riepilogo: Un recente studio condotto da ricercatori della Ohio State University suggerisce che il modo in cui gli individui percepiscono e interpretano i fallimenti degli obiettivi di carriera può influire sulla loro autostima. Lo studio ha rilevato che le persone che consideravano i fallimenti come trampolini di lancio verso nuove opportunità non sperimentavano una diminuzione dell’autostima, indipendentemente dal numero di volte in cui avevano fallito. D’altro canto, coloro che credevano che i loro fallimenti li avessero peggiorati, riferirono un calo dell’autostima. I risultati evidenziano l’importanza di come gli individui percepiscono e interpretano i propri fallimenti nel mantenere un’immagine di sé positiva.

Lo studio ha coinvolto studenti universitari a cui è stato chiesto di riflettere sui fallimenti negli obiettivi di carriera e di valutare il loro rammarico per aver rinunciato agli obiettivi passati. Gli studenti hanno inoltre completato le misurazioni dell’autostima. I risultati hanno dimostrato che gli studenti che hanno riferito di aver rinunciato più volte ai propri obiettivi di carriera hanno sperimentato una diminuzione dell’autostima nel tempo. Tuttavia, quando nell’equazione è stato preso in considerazione il rimorso, gli individui che avevano un basso rimorso per aver cambiato i propri obiettivi di carriera hanno mostrato pochi cambiamenti nell’autostima, mentre quelli con un alto rimorso hanno sperimentato un calo dell’autostima.

I risultati suggeriscono che gli individui dovrebbero affrontare il fallimento in un modo che consenta loro di imparare e crescere dalle proprie esperienze. Tecniche come la ricerca dei benefici, che implica la ricerca degli aspetti positivi di una situazione difficile, possono aiutare le persone a riformulare i propri fallimenti e proteggere la propria autostima. Lo studio evidenzia l’importanza del modo in cui gli individui percepiscono e interpretano i fallimenti nel modellare la propria autostima e il benessere a lungo termine.

Sebbene questo studio si sia concentrato sugli studenti universitari, i ricercatori hanno notato che i risultati hanno implicazioni più ampie per individui di tutte le età e fasi di carriera. È essenziale riconoscere che il fallimento fa parte della vita e il modo in cui gli individui interpretano e rispondono al fallimento può avere un impatto significativo sulla loro autostima e sul benessere psicologico generale. Considerando i fallimenti come opportunità di crescita e apprendimento, gli individui possono proteggere la propria autostima e mantenere un senso di sé positivo, anche di fronte alle battute d’arresto.

Fonte: Università statale dell'Ohio

Definizioni:

– Autostima: valutazione complessiva del proprio valore e del proprio valore da parte di un individuo

– Obiettivi di carriera: obiettivi e aspirazioni specifici legati al proprio sviluppo professionale e al successo

Fonte:

– Patrick J. Carroll et al, Le conseguenze della qualità e della quantità delle revisioni verso il basso nei Sé possibili su Revisioni nei Sé fondamentali, Journal of Adult Development (2023). DOI: 10.1007/s10804-023-09461-8

– Estratto da https://phys.org/news/2023-10-self-STIM-career-goal-dies.html