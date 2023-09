Come fotografare l'eclissi solare "Anello di fuoco" del 14 ottobre

Il 14 ottobre, il Nord America sarà testimone di una rara eclissi solare conosciuta come “anello di fuoco”. Sarà la prima eclissi solare dal 2021 e sarà vista al meglio da un percorso che si estende attraverso gli Stati Uniti. Che tu utilizzi una fotocamera manuale o uno smartphone, ecco tutto ciò che devi sapere su come fotografare questo evento.

Per garantire la sicurezza, è fondamentale utilizzare occhiali per eclissi solari o filtri solari durante la visualizzazione e la fotografia dell'eclissi. Non devono essere utilizzati filtri a densità neutra e filtri polarizzatori. Puoi scegliere tra filtri in Mylar alluminato o filtri in vetro avvitati otticamente piatti rivestiti in metallo. In alternativa, puoi realizzare il tuo filtro solare utilizzando la pellicola Baader AstroSolar. La pellicola solare Baader è considerata l'opzione più sicura e può essere fissata alla lente con nastro adesivo o nastro adesivo blu.

Il luogo in cui fotografi l'eclissi farà la differenza nei risultati. Se desideri un effetto ad anello simmetrico, dovresti essere vicino alla linea centrale del percorso dell'eclissi. Tuttavia, per uno scatto più insolito ad “anello rotto”, puoi trovarti ai bordi del sentiero. App come The Photographer's Ephemeris, PhotoPills e PlanIt Pro possono aiutarti a pianificare il tuo scatto e determinare la visibilità dell'eclissi da una posizione specifica.

Quando scatti un primo piano del sole eclissato, utilizza un treppiede e un teleobiettivo. Messa a fuoco automatica sul bordo della luna e controllo costante della messa a fuoco. Considera l'utilizzo di un inseguitore di stelle per risultati migliori. Le impostazioni dell'immagine varieranno, ma ISO 100, f/5.6 ed esposizioni comprese tra 1/30 e 1/250 sono buoni punti di partenza. Se vuoi catturare una sequenza, uno scatto composito grandangolare che mostri la progressione dell'eclissi, puoi farlo con pazienza e cura.

Ricordati di goderti l'evento mentre catturi la bellezza dell'eclissi solare nelle fotografie.

Fonte:

– Space.com

Messaggio di navigazione