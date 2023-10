Come osservare in sicurezza l'eclissi solare senza occhiali

Con un'eclissi solare visibile negli Stati Uniti e oltre sabato 14 ottobre, molte persone si chiedono come visualizzare al meglio l'evento e se possono osservarlo senza utilizzare occhiali speciali. Tuttavia, è importante notare che i filtri di protezione solare sono essenziali per tutti in ogni momento durante l'eclissi.

Coloro che si trovano all'interno di un percorso largo 125 miglia dall'Oregon al Texas saranno testimoni di un "anello di fuoco" attorno alla luna per alcuni minuti durante un'eclissi solare parziale della durata di alcune ore. Il resto del Nord, Centro e Sud America sperimenterà un’eclissi solare parziale di varia entità.

In questa fase avanzata, il modo migliore per acquistare occhiali per eclissi solare è presso un negozio locale o un museo della scienza che offre prodotti di produttori rinomati come American Paper Optics o Rainbow Symphony/Thousand Oaks Optical. Molti eventi locali di osservazione delle eclissi avranno anche venditori che vendono occhiali sicuri per l'eclissi solare.

È fondamentale non tentare di realizzare i propri occhiali per l'eclissi solare utilizzando materiali casuali trovati in casa. Il dottor Ralph Chou, il massimo esperto sulla sicurezza degli occhi da eclissi, lo sconsiglia, affermando che questi occhiali fatti in casa non hanno la densità e la qualità necessarie per un'adeguata protezione degli occhi. È sempre meglio utilizzare invece occhiali certificati per eclissi solare.

Se stai cercando occhiali per l'eclissi solare gratuiti, il progetto Solar Eclipse Activity for Libraries sta distribuendo cinque milioni di paia di occhiali per la visione solare a 10,000 biblioteche negli Stati Uniti

È importante notare che gli occhiali da sole normali non forniscono una protezione sufficiente per vedere il sole durante un'eclissi. Bloccano solo una piccola percentuale di luce e non sono progettati per la visione solare diretta. Allo stesso modo, i filtri di saldatura utilizzati per la maggior parte dei lavori di saldatura non sono adatti per la visione sicura dell’eclissi solare. Gli unici filtri per saldatura sicuri per la visione diretta del sole sono gli Shade 13 o 14, che sono molto più scuri e generalmente non si trovano nei negozi di forniture per saldatura.

Per osservare l'eclissi in sicurezza senza occhiali, il metodo migliore è osservare una proiezione del sole anziché fissarlo direttamente. Questo può essere fatto utilizzando un binocolo e un treppiede per creare un proiettore solare, utilizzando un telescopio per costruire un imbuto solare o proiettando l'immagine del sole attraverso i fori di uno scolapasta da cucina o di una schiumarola su una superficie piana. In alternativa, stare sotto un albero può anche creare immagini di una falce di sole filtrata attraverso le foglie.

Ricorda di dare priorità alla sicurezza degli occhi quando osservi l'eclissi solare. Goditi questo raro evento celeste e, se hai domande, consulta fonti affidabili per le informazioni più aggiornate sulla sicurezza degli occhi durante un'eclissi.

Definizioni:

– Eclissi solare: un evento celeste in cui la luna passa tra il sole e la Terra, bloccando parzialmente o completamente la luce del sole.

– Occhiali per eclissi solare: occhiali specializzati progettati per proteggere gli occhi dalle radiazioni solari dannose durante un'eclissi.

– Ombra 13 o 14: filtri di saldatura sufficientemente scuri da consentire una visione sicura del sole durante un'eclissi.

– Proiezione: metodo per vedere indirettamente il sole proiettandone l'immagine su una superficie utilizzando vari strumenti ottici.

Fonte: questo articolo si basa su informazioni provenienti da varie fonti, tra cui il Dr. Ralph Chou, l'American Astronomical Society, la Gordon and Betty Moore Foundation e il progetto Solar Eclipse Activity for Libraries.