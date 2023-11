Nuove prove suggeriscono che gli antichi continenti nella nostra galassia sono antecedenti alla Terra

By

Gli scienziati sono da tempo incuriositi dalla questione di come sia iniziata la vita sulla Terra. Mentre le teorie hanno proposto che la vita abbia avuto origine attraverso impatti meteorici o eruzioni vulcaniche, uno studio recente ha scatenato la speculazione secondo cui i continenti più antichi della nostra galassia, la Via Lattea, sono emersi cinque miliardi di anni prima della Terra.

La ricerca, condotta dall’astronoma Jane Greaves dell’Università di Cardiff, suggerisce che gli esopianeti potrebbero aver avuto continenti formatisi da quattro a cinque miliardi di anni prima della Terra. Questa rivelazione solleva la possibilità che potrebbero esserci più mondi all’interno della nostra galassia che ospitano vita aliena avanzata.

Lo studio di Greaves, pubblicato nelle Research Notes dell'American Astronomical Society, si concentra sull'analisi delle stelle vicine e dei loro livelli di uranio. Combinando questi dati con l’età delle stelle misurate dal satellite Gaia, Greaves ha identificato l’intervallo di tempo in cui le placche tettoniche avrebbero potuto emergere per la prima volta su queste stelle.

Le placche tettoniche sulla Terra sono responsabili della formazione dei continenti e il loro movimento è guidato dalle rocce galleggianti sopra il magma fuso sottostante. La presenza di elementi radioattivi come l'uranio e il torio sostiene la temperatura del magma fuso.

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per le future missioni spaziali e la ricerca di pianeti abitabili. Se esistessero pianeti con un vantaggio iniziale di cinque miliardi di anni, è possibile che potrebbero ospitare forme di vita più avanzate della nostra.

Greaves spera che la sua ricerca serva da base per ulteriori indagini su pianeti potenzialmente abitabili. Analizzando altri esopianeti, gli scienziati potrebbero ottenere preziose informazioni sulle condizioni necessarie per l’emergere e l’evoluzione della vita in altre parti dell’universo.

FAQ:

D: In che modo lo studio sugli antichi continenti della nostra galassia differiva dalle precedenti teorie sull'origine della vita?

R: Lo studio suggerisce che i continenti più antichi della nostra galassia, la Via Lattea, potrebbero essere emersi cinque miliardi di anni prima della Terra, fornendo una nuova prospettiva sulle potenziali origini della vita.

D: In che modo Jane Greaves ha condotto la sua ricerca?

R: Greaves ha analizzato i livelli di uranio nelle stelle vicine e ha combinato questi dati con l'età delle stelle misurate dal satellite Gaia per stimare l'emergere di placche tettoniche su queste stelle.

D: Che significato ha questo studio per le future missioni spaziali?

R: Lo studio fornisce informazioni sulla possibilità che esistano pianeti abitabili con vita aliena avanzata. Comprendere le condizioni che supportano l’emergere della vita altrove informerà i futuri sforzi di esplorazione spaziale.