I vermi parassiti manipolano il comportamento dell'ospite alterando l'espressione genetica, risultati di uno studio

Un recente studio condotto dai biologi della Brown University ha fatto luce sui meccanismi molecolari dietro gli effetti di alterazione del comportamento dei vermi parassiti sui loro ospiti. La ricerca si è concentrata su una specie di gambero grigio che viene infettata da un verme parassita, provocando cambiamenti nel comportamento e nell'aspetto.

I gamberetti infetti, noti come Orchestia grillus, mostrano una vivace colorazione arancione e trascorrono più tempo in aree esposte delle paludi salmastre, aumentando la loro vulnerabilità alla predazione da parte degli uccelli. I ricercatori hanno ipotizzato che il verme parassita Levinseniella byrdi stesse manipolando il comportamento dell'ospite per garantire la propria trasmissione tra ospiti.

Per studiare questa ipotesi, gli scienziati hanno sequenziato il DNA di gamberetti infetti e non infetti e hanno analizzato i modelli di espressione genetica. Hanno scoperto che l'infezione da parte del verme parassita attivava le trascrizioni genetiche associate alla pigmentazione e al rilevamento sensoriale nei gamberetti. Inoltre, le trascrizioni genetiche correlate alla risposta immunitaria sono state soppresse nei gamberetti infetti, spiegando potenzialmente perché i parassiti sono in grado di persistere nell’ospite.

Comprendere i meccanismi molecolari alla base delle interazioni ospite-parassita è importante per la gestione dei patogeni, sia nella fauna selvatica che nell’uomo. Una simile manipolazione del comportamento dell'ospite da parte dei parassiti è stata osservata in altri organismi, come gli effetti zombificanti di alcuni funghi sugli insetti. Studiando queste interazioni, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulle origini e sui meccanismi delle malattie basate sugli agenti patogeni.

I risultati di questo studio contribuiscono alla nostra comprensione della complessa relazione tra i parassiti e i loro ospiti. Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare completamente gli intricati meccanismi in gioco, ma lo studio fornisce un trampolino di lancio cruciale nel campo delle interazioni ospite-parassita.

