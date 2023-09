Supercontinente Pangea Ultima: condizioni inospitali per i mammiferi

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università di Leeds e della Northwestern University negli Stati Uniti ha rivelato che la formazione del supercontinente Pangea Ultima, prevista entro 250 milioni di anni, creerà condizioni inospitali per la maggior parte dei mammiferi. Si prevede che Pangea Ultima sarà centrata sull’equatore e sperimenterà temperature della superficie terrestre estremamente calde.

I ricercatori hanno utilizzato la modellizzazione per prevedere gli effetti di Pangea Ultima sul clima terrestre. Hanno scoperto che le temperature nel supercontinente potrebbero superare i 40 ℃ durante i mesi più caldi, con alcune aree che registrano temperature che superano i 50 ℃. Attualmente i mammiferi possono sopravvivere su circa due terzi della superficie terrestre, ma con la formazione della Pangea Ultima le aree abitabili si ridurrebbero appena al 54%.

La ragione principale dell’aumento della temperatura è la posizione prevista di Pangea Ultima, che sarà centrata sull’equatore. Anche altri fattori, come l’elevazione del territorio, l’assenza di calotte glaciali e i cambiamenti nella struttura della vegetazione, contribuiranno al riscaldamento. Inoltre, i ricercatori stimano che il Sole sarà del 2.5% più luminoso rispetto al suo stato attuale, aumentando ulteriormente la temperatura terrestre sulla Terra.

Lo studio evidenzia anche l’incertezza che circondava i livelli atmosferici di CO₂ al momento della formazione di Pangea Ultima. Se le concentrazioni di CO₂ raggiungessero circa 613 parti per milione (ppm), rispetto all’attuale livello di fondo di circa 420 ppm, le temperature medie della superficie terrestre potrebbero variare da 30 ℃ a 35 ℃, con conseguente ulteriore riduzione dell’abitabilità della Terra.

La ricerca sottolinea che i mammiferi sono adattabili ai cambiamenti ambientali, grazie alla loro capacità di regolare la temperatura corporea. Tuttavia, quando l’aria circostante diventa più calda della temperatura della pelle, i mammiferi faticano a disperdere calore, provocando un surriscaldamento. Alcune soglie di temperatura, come la temperatura del bulbo umido di 35 ℃, rappresentano un pericolo per i mammiferi, causando potenzialmente colpi di calore e danni agli organi.

Mentre in passato i mammiferi hanno sopportato periodi caldi, come il massimo termico del Paleocene-Eocene, la formazione della Pangea Ultima presenta sfide uniche. A differenza dei precedenti periodi caldi, si prevede che Pangea Ultima durerà decine di milioni di anni. Inoltre, la maggior parte del supercontinente sarà concentrato nei tropici, rendendo difficile per i mammiferi sfuggire al caldo estremo spostandosi verso regioni più fredde.

In conclusione, la formazione di Pangea Ultima creerà condizioni inospitali per i mammiferi a causa delle temperature superficiali eccessivamente calde. Questa ricerca evidenzia le potenziali conseguenze dei principali eventi geologici sul clima della Terra e le sfide che le specie potrebbero dover affrontare nell’adattarsi a condizioni ambientali estreme.

