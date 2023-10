La fragilità dei sensori ambientali nelle aree ad alto rischio

Un recente incidente nella zona di esclusione di Chernobyl (CEZ) in Ucraina ha attirato l’attenzione sulla vulnerabilità dei sensori ambientali nelle aree ad alto rischio. Alla fine di febbraio, il dashboard di monitoraggio delle radiazioni della CEZ ha mostrato livelli elevati di radiazioni gamma prima di andare offline, lasciando gli osservatori all’oscuro di ciò che stava accadendo. I ricercatori della sicurezza sospettano che i valori elevati siano stati falsificati.

Una teoria sulla causa degli elevati livelli di radiazioni gamma era che i veicoli pesanti che circolavano nella CEZ avessero sollevato polvere radioattiva, con conseguente aumento delle letture. Tuttavia, ciò si è rivelato fisicamente impossibile. Disturbare anche i primi 10 cm di terreno, dove è concentrato l’isotopo radioattivo 137Cs, non avrebbe un impatto significativo sulle letture delle radiazioni gamma. Gli incendi nella CEZ, che causano anche la risospensione del suolo contenente 137Cs, non portano a picchi di radiazioni gamma. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha confermato che non vi è stato alcun aumento significativo delle radiazioni, ma le apparecchiature di monitoraggio hanno subito danni diffusi.

Durante l’evento Black Hat dell’agosto 2023, il ricercatore di sicurezza Ruben Santamarta ha presentato il suo ragionamento alla base della manipolazione dei dati dei sensori. Egli suggerisce che la stazione di monitoraggio o il server che elabora i dati potrebbero essere stati falsificati o manipolati. Sfortunatamente, i dati forensi per dimostrarlo furono distrutti dalle forze di occupazione. L'analisi di Santamarta evidenzia la vulnerabilità del sistema di monitoraggio e la mancanza di ridondanza nel trasferimento di informazioni accurate fuori dalla zona del disastro.

Questo incidente serve a ricordare la fragilità delle reti di sensori ambientali nelle aree ad alto rischio. In molti scenari catastrofici, le informazioni accurate dei sensori sono fondamentali per pianificare le missioni di salvataggio e riparazione. Rafforzare la rete di sensori ambientali e aggiungere ridondanza a ogni livello può fare una differenza significativa. Considerato il rischio di violenza fisica contro le apparecchiature di monitoraggio o il guasto di un singolo server di elaborazione, garantire l’affidabilità dei sensori ambientali diventa fondamentale.

Fonte:

– “Come l’evento CEZ del 2022 mostra la fragilità dei sensori ambientali nelle aree ad alto rischio” – Hackaday.com

– Journal of Environmental Radioactivity – Settembre 2023