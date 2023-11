I girasoli utilizzano un metodo unico per seguire il sole, secondo uno studio

By

I girasoli sono famosi per la loro capacità di voltarsi e seguire il sole mentre si muove nel cielo. Tuttavia, l’esatto meccanismo alla base di questo comportamento è rimasto fino ad oggi un mistero. Un recente studio condotto da biologi vegetali presso l’Università della California, Davis, ha fatto luce su come i girasoli “vedono” il sole e ha rivelato un nuovo meccanismo che differisce dalle ipotesi precedenti.

Contrariamente a quanto credevano gli scienziati vegetali, i girasoli non si basano sullo stesso meccanismo di fototropismo che consente ad altre piante di crescere verso una fonte di luce. Invece, i girasoli mostrano eliotropismo, una capacità unica di seguire attivamente il movimento del sole. I ricercatori hanno scoperto che i girasoli raggiungono questo obiettivo crescendo leggermente di più sul lato est dei loro steli durante il giorno, facendo girare la testa verso ovest. Di notte crescono maggiormente sul lato ovest, facendo oscillare la testa verso est.

Significativamente, lo studio ha anche scoperto che i geni responsabili dell’eliotropismo nei girasoli sono diversi da quelli associati al fototropismo in altre piante. Quando i girasoli venivano coltivati ​​all’interno verso una fonte di luce, i geni associati alla fototropina venivano attivati. Tuttavia, quando coltivato all'aperto ed esposto alla luce solare, è stato osservato un modello distinto di espressione genetica.

Sebbene i geni specifici coinvolti nell'eliotropismo non siano stati ancora identificati, i ricercatori hanno escluso il percorso della fototropina comunemente associato al rilevamento della luce nelle piante. Ulteriori ricerche esamineranno la regolazione delle proteine ​​nei girasoli per svelare i percorsi molecolari responsabili dell'eliotropismo.

Questa scoperta rivoluzionaria non solo fornisce informazioni sull’affascinante comportamento dei girasoli, ma ha anche implicazioni più ampie. Sottolinea l'importanza di considerare le condizioni ambientali naturali quando si studiano le piante in ambienti di laboratorio controllati. I risultati di questo studio mettono in discussione le ipotesi precedenti e aprono la strada a una comprensione più profonda dei meccanismi di rilevamento della luce nelle piante.

FAQ:

D: Cos'è l'eliotropismo?

R: L'eliotropismo è la capacità di una pianta di seguire il movimento del sole.

D: Cos'è il fototropismo?

R: Il fototropismo è la capacità di una pianta di crescere verso una fonte di luce.

D: Qual è la differenza tra eliotropismo e fototropismo?

R: L'eliotropismo implica il monitoraggio attivo del movimento del sole, mentre il fototropismo si riferisce alla crescita verso una fonte di luce.

D: In che modo i girasoli mostrano eliotropismo?

R: I girasoli crescono leggermente di più sul lato est durante il giorno, facendo girare la testa verso ovest. Di notte crescono maggiormente sul lato ovest, facendo oscillare la testa verso est.

D: Cosa ha rivelato lo studio sui geni dei girasoli?

R: Lo studio ha scoperto che i geni responsabili dell'eliotropismo nei girasoli sono diversi da quelli associati al fototropismo in altre piante.

Fonte: Phys.org