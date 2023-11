Un nuovo studio rivela la complessità del comportamento di inseguimento solare dei girasoli

I girasoli sono noti da tempo per la loro affascinante capacità di seguire il movimento del sole, un comportamento chiamato eliotropismo. Tuttavia, un recente studio pubblicato su PLoS Biology sfida la convinzione precedente secondo cui questo movimento è controllato esclusivamente da un fotorecettore chiamato fototropismo. Invece, i ricercatori dell'Università della California hanno scoperto che diversi tipi di fotorisposte sono coinvolti nella flessione dei girasoli verso la luce solare.

In un precedente esperimento condotto nel 2016, la biologa vegetale Stacey Harmer e il suo team hanno scoperto che le giovani piante di girasole seguono la luce solare a causa di schemi distinti durante la crescita dello stelo. Lo studio ha rivelato che i girasoli coltivati ​​in ambienti chiusi erano esposti direttamente alla luce artificiale e attivavano i geni associati alla fototropina. Sorprendentemente, i girasoli coltivati ​​all’aperto non hanno mostrato differenze significative nella loro risposta al movimento del sole. I ricercatori hanno scoperto che le piante da esterno hanno altri sistemi di ricezione della luce, come un meccanismo per evitare la luce rossa generata all'ombra. Questo meccanismo viene attivato sul lato ovest dello stelo del girasole nelle prime ore della giornata, quando il sole è a est.

I ricercatori hanno concluso che esistono molteplici percorsi molecolari coinvolti nel tracciamento solare dei girasoli, evidenziando la complessità di questo comportamento. Tuttavia, devono ancora identificare i geni specifici responsabili dell’eliotropismo. Comprendere questi percorsi molecolari potrebbe essere prezioso per i coltivatori nello sviluppo di piante che mantengano questa capacità.

Una delle scoperte più sorprendenti dello studio è stata la velocità con cui i girasoli imparano a seguire il sole. Quando i girasoli coltivati ​​in laboratorio venivano spostati all’aperto, cominciavano immediatamente a seguire il sole. Ciò suggerisce che le piante coltivate in laboratorio siano state sottoposte a una qualche forma di “ricablaggio” e che i girasoli autorizzati a seguire il sole tendono a crescere meglio di quelli a cui non è consentito seguire il sole.

È interessante notare che, man mano che i girasoli maturano, perdono la capacità di piegarsi verso il sole. Una volta raggiunta la maturità, il loro movimento si ferma e rimangono rivolti verso ovest per il resto della loro vita. Tuttavia, questo comportamento ha i suoi vantaggi. I girasoli più vecchi emettono ulteriore calore, che attira gli insetti impollinatori. Ciò, a sua volta, consente ai girasoli più vecchi di riprodursi.

Questo nuovo studio fornisce una nuova prospettiva sul comportamento dei girasoli di inseguimento solare, rivelando la complessità e l’importanza di molteplici meccanismi di fotorisposta. Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare i percorsi molecolari coinvolti e far luce sulle basi genetiche dell’eliotropismo.

FAQ

Perché i girasoli seguono il sole?

I girasoli seguono il sole come parte di un comportamento chiamato eliotropismo, in cui piegano foglie e fiori verso la luce solare. Questo movimento consente loro di massimizzare l’esposizione alla luce solare per la fotosintesi, un processo vitale per la loro crescita e sopravvivenza.

Cos'è l'eliotropismo?

L'eliotropismo è il fenomeno per cui le piante orientano le foglie e i fiori verso la luce solare. Aiuta le piante a massimizzare la quantità di luce solare che ricevono per la produzione di energia e la crescita.

Perché i girasoli più vecchi smettono di seguire il sole?

Quando i girasoli maturano, il loro movimento per seguire il sole cessa. Rimangono rivolti a ovest indefinitamente finché non muoiono. Tuttavia, i girasoli più vecchi emettono ulteriore calore, che attira gli insetti impollinatori e consente loro di riprodursi.

Quanto velocemente i girasoli imparano a seguire il sole?

I girasoli dimostrano una notevole capacità di adattarsi rapidamente all'inseguimento del sole. Quando i girasoli coltivati ​​in laboratorio vengono spostati all’aperto, iniziano immediatamente a seguire il sole, indicando un rapido processo di apprendimento. Questo comportamento suggerisce una qualche forma di “ricablaggio” nelle piante.