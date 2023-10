L'impatto di un'eclissi solare sulle condizioni meteorologiche

Un'eclissi solare, come l'imminente eclissi anulare di sabato, può avere un impatto significativo sulle condizioni meteorologiche sulla superficie terrestre. Quando la luna passa davanti al sole, proietta un'ombra sulla Terra, provocando cambiamenti di temperatura, velocità del vento, umidità e copertura nuvolosa.

La quantità di luce solare bloccata durante un’eclissi influenza l’entità di questi cambiamenti meteorologici. Proprio come le aree ombreggiate sono più fresche di quelle esposte alla luce solare diretta in una giornata calda, maggiore è la quantità di luce solare bloccata durante un’eclissi, più drammatico sarà il calo di temperatura. Si prevede che l'eclissi anulare di sabato bloccherà fino al 90% del sole lungo uno stretto percorso dall'Oregon al Texas.

Un'eclissi anulare consente alla radiazione solare di raggiungere la superficie terrestre una quantità leggermente maggiore rispetto a un'eclissi totale. Tuttavia, anche una breve riduzione della radiazione solare può influenzare la temperatura e altre condizioni meteorologiche. L'esatto calo di temperatura durante un'eclissi può variare in base a fattori come il periodo dell'anno e la copertura nuvolosa.

Anche l’angolo con cui il sole colpisce la Terra durante un’eclissi gioca un ruolo nell’impatto sulla temperatura. Un angolo solare più elevato, come sperimentato in estate, produce un sole più intenso e temperature elevate. Con l’avvicinarsi dell’autunno, l’angolo del sole diminuisce, con conseguente abbassamento delle temperature.

Durante l’eclissi solare totale del 2017, le temperature sono diminuite significativamente in alcune località lungo il percorso della totalità. L'eclissi è avvenuta in agosto, in un pomeriggio estivo, quando le temperature erano già elevate. A Douglas, nel Wyoming, le temperature sono scese di 11 gradi in appena un'ora, mentre nel sud si sono osservati cali da 4 a 8 gradi.

Anche se non si prevedono cali di temperatura così drastici per l'eclissi di sabato, è ancora possibile un leggero calo delle temperature lungo il percorso dell'anularità. Le aree che sperimentano solo un’eclissi parziale potrebbero anche vedere un aumento più lento delle temperature durante il giorno.

Oltre alla temperatura, un’eclissi solare può avere un impatto sul vento, sull’umidità e sulla copertura nuvolosa. Il rapido raffreddamento durante un'eclissi riduce temporaneamente la quantità di calore immagazzinata nell'atmosfera. Ciò porta a venti più calmi e a velocità del vento inferiori. Le temperature ridotte possono anche rendere l’aria più umida man mano che la temperatura dell’aria si avvicina al punto di rugiada.

La copertura nuvolosa può anche essere influenzata da un significativo calo di temperatura durante un'eclissi. Nell’eclissi solare totale del 2017, le nuvole in alcune parti della Carolina del Sud si sono dissipate perché hanno perso la fonte di calore. È possibile che qualche nuvola si dissolva anche durante l'eclissi di sabato.

Nel complesso, un’eclissi solare ha il potenziale di alterare le condizioni meteorologiche sulla superficie terrestre, influenzando la temperatura, il vento, l’umidità e la copertura nuvolosa. L'impatto esatto può variare a seconda delle circostanze specifiche dell'eclissi e del luogo.