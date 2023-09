Gli scienziati studiano i rischi per la salute e le soluzioni per i futuri viaggi spaziali

Con il crescente numero di missioni con equipaggio nello spazio e i piani per una futura missione su Marte, gli scienziati stanno lavorando per mitigare i rischi per la salute derivanti dai viaggi spaziali. Una delle preoccupazioni principali sono le radiazioni spaziali. Gli astronauti che viaggiano oltre la Stazione Spaziale Internazionale sono esposti a radiazioni continue, che possono avere effetti dannosi sul sistema nervoso e cardiovascolare. La NASA sta sviluppando una tecnologia per proteggere gli astronauti dalle radiazioni, inclusa la costruzione di materiali deflettori nei veicoli spaziali e nelle tute spaziali. Anche alcune diete e integratori, come l’enterade, possono aiutare a ridurre al minimo gli effetti dell’esposizione alle radiazioni.

Anche i cambiamenti gravitazionali nello spazio pongono rischi per gli astronauti. Senza gli effetti della gravità terrestre, i muscoli e le ossa possono deteriorarsi per lunghi periodi di tempo. Per contrastare questo problema, gli astronauti dovranno fare esercizio fisico e assumere integratori, come i bifosfonati, per mantenere la salute muscolo-scheletrica. La microgravità influisce anche sul sistema circolatorio, provocando lo spostamento dei liquidi verso la testa. Ciò può portare all’espansione degli spazi pieni di liquido nel cervello e contribuire alla sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale, che colpisce la struttura e la funzione degli occhi. Gli scienziati stanno esplorando l’uso di pantaloni specializzati per ridistribuire i liquidi nel corpo e mitigare questi effetti.

Oltre ai rischi per la salute fisica, l’isolamento dei viaggi spaziali può avere effetti profondi anche sulla salute mentale. Vivere e lavorare a stretto contatto con lo stesso gruppo di persone per mesi, senza poter vedere la famiglia o gli amici, può essere mentalmente impegnativo. Gli astronauti dovranno imparare a gestire l’isolamento estremo e ad adottare misure per mantenere il proprio benessere mentale durante le missioni spaziali di lunga durata.

Nel complesso, poiché i viaggi spaziali diventano più comuni e sono in corso i piani per future missioni su Marte, è fondamentale per gli scienziati studiare e sviluppare soluzioni per i rischi per la salute che gli astronauti potrebbero dover affrontare. Affrontando queste sfide, possiamo garantire la sicurezza e il benessere degli astronauti durante i loro viaggi verso le stelle.

Definizioni:

1. Kevlar: una fibra sintetica forte e resistente al calore utilizzata negli indumenti e nei materiali protettivi.

2. Polietilene: un polimero leggero, resistente e flessibile spesso utilizzato in varie applicazioni, inclusi imballaggi e prodotti in plastica.

3. Enterade: un integratore alimentare utilizzato per alleviare gli effetti collaterali gastrointestinali dell'esposizione alle radiazioni, utilizzato anche nei pazienti affetti da cancro durante la radioterapia.

4. Bifosfonati: una classe di farmaci utilizzati per prevenire la disgregazione ossea e trattare l'osteoporosi.

Fonte:

– Articolo originale: “Come mitigare i rischi delle radiazioni e altri pericoli derivanti dai viaggi spaziali” di Janelle Wheat e Angela Hill, The Conversation.