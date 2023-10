Il chitarrista Brian May aiuta la NASA a sondare l'asteroide Bennu

Oltre ad essere un leggendario chitarrista della band Queen, Brian May è anche un astrofisico con un dottorato di ricerca. Recentemente, ha messo a frutto le sue conoscenze scientifiche aiutando la NASA a determinare dove la sonda dovrebbe atterrare sull'asteroide Bennu.

Bennu è un asteroide che si ritiene sia un residuo del primo sistema solare. È composto da pezzi di roccia tenuti insieme dalla gravità e orbita attorno al sole ogni 1.2 anni. Nel 2016, la NASA ha lanciato la navicella spaziale OSIRIS-REx con la missione di raccogliere campioni da Bennu.

La sfida era trovare un sito di atterraggio adatto sulla superficie dell'asteroide. Il piano originale prevedeva di atterrare su un'area denominata "la spiaggia", ma si è scoperto che Bennu era in realtà un terreno accidentato ricoperto di massi. È qui che entra in gioco Brian May.

May ha sviluppato immagini stereoscopiche della superficie di Bennu per aiutare a identificare un punto di atterraggio sicuro per la navicella spaziale. L'imaging stereoscopico aggiunge profondità alle immagini piatte, simile all'effetto degli occhiali 3D. La sua esperienza in questa tecnica si è rivelata preziosa per garantire un atterraggio di successo.

Dante Lauretta, il leader della missione OSIRIS-REx, ha elogiato il coinvolgimento di May e lo ha descritto come un vero appassionato dello spazio e sostenitore dell'esplorazione spaziale. Il contributo di May alla missione è stato dettagliato in un libro scritto da Lauretta, intitolato "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid".

La doppia carriera di Brian May come musicista e astrofisico testimonia la sua passione sia per l'arte che per la scienza. La sua collaborazione con la NASA dimostra il ruolo significativo che individui provenienti da contesti diversi possono svolgere nel progresso dell’esplorazione scientifica.

