Brian May, astrofisico e chitarrista dei Queen, assiste la NASA nella mappatura dell'asteroide Bennu

Brian May, il leggendario chitarrista solista della band Queen, ha contribuito alla missione della NASA per mappare e recuperare un campione dall'asteroide Bennu. May, che ha conseguito un dottorato in astrofisica, ha collaborato con la scienziata Claudia Manzoni per creare immagini 3D realistiche di missioni spaziali. Utilizzando queste immagini, May ha aiutato a mappare Bennu e a trovare una zona di atterraggio sicura per la sonda OSIRIS-REx che ha raccolto il campione.

La collaborazione è iniziata quando May ha inviato degli stereo, immagini 3D realizzate a partire dalle immagini della missione OSIRIS-REx, al direttore della missione Dante Lauretta. Lauretta rimase stupita dalla qualità degli stereo e ne riconobbe il potenziale nell'individuare un luogo di atterraggio per il campione. May, Manzoni, Lauretta e altri hanno lavorato insieme al progetto, dando vita al libro “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid”.

Questo non è il primo coinvolgimento di May con la NASA. Nel 2015, ha lavorato come collaboratore scientifico nella missione New Horizons, che ha esplorato Plutone. May è noto non solo per il suo contributo all'astrofisica, ma anche come autore di molti dei successi dei Queen, tra cui "We Will Rock You" e "I Want It All".

La passione di May per lo spazio e la scienza è evidente nel suo ruolo attivo nelle missioni della NASA. La sua esperienza e creatività come astrofisico e chitarrista continuano ad avere un impatto sul campo.

