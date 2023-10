Come la fisica ha salvato l'atomo: comprendere gli elementi costitutivi della realtà

Nel XIX e all’inizio del XX secolo, lo studio degli atomi portò sia a scoperte incredibili che a sconcertanti paradossi. Inizialmente, la moderna teoria atomica di John Dalton proponeva che ogni cosa fosse composta da atomi indivisibili con proprietà identiche. Tuttavia, esperimenti che coinvolsero tubi a raggi catodici nel 19 e particelle radioattive nel 20 rivelarono che gli atomi erano in realtà costituiti da nuclei atomici massicci ed elettroni leggeri. Ciò rappresentava un problema perché secondo le leggi dell’elettricità e del magnetismo, gli atomi avrebbero dovuto essere instabili e collassare in una frazione di secondo.

Per salvare l’atomo da questo destino catastrofico entrò in gioco il principio di indeterminazione di Heisenberg. Questo principio non solo ha salvato l’atomo ma ha anche permesso agli scienziati di prevederne le dimensioni. La tavola periodica degli elementi ordina gli atomi in base al numero di elettroni di valenza liberi o occupati, che determinano principalmente le proprietà chimiche di ciascun atomo. Nonostante la scoperta dei componenti atomici, l'idea dell'atomo può essere fatta risalire all'antica Grecia. Democrito di Abdera, filosofo materialista, credeva che la realtà fosse composta da un numero finito di atomi indivisibili, che potevano spiegare l'ordine e la regolarità del mondo.

Ulteriori esperimenti nel XVIII secolo rivelarono prove a sostegno dell’idea degli atomi come elementi costitutivi fondamentali della materia. Dalton e Mendeleev descrissero e classificarono gli atomi in base alle loro proprietà, portando ad una comprensione più profonda della struttura atomica. Tuttavia, gli esperimenti di JJ Thomson con i raggi catodici mandarono in frantumi la nozione di atomi come entità indivisibili. Scoprì che gli atomi in realtà contengono particelle subatomiche più piccole conosciute come elettroni. Queste particelle caricate negativamente e di piccola massa esistevano all'interno dell'atomo.

I successivi esperimenti di Ernest Rutherford nel 1911 miravano a scoprire la natura delle altre particelle all'interno dell'atomo. L'esperimento di Rutherford prevedeva il bombardamento di una sottile lamina d'oro con particelle e l'osservazione del loro comportamento. I risultati hanno rivelato l’esistenza di un nucleo atomico carico positivamente al centro dell’atomo, circondato da elettroni. Questo modello dell'atomo ha fornito una comprensione più accurata della sua struttura.

Attraverso lo studio della struttura atomica e lo sviluppo della meccanica quantistica, i fisici sono riusciti a salvare l’atomo dal collasso e ad acquisire una comprensione più profonda dei suoi componenti. Queste scoperte hanno rivoluzionato la nostra comprensione della materia e hanno aperto la strada a progressi in vari campi scientifici.

Fonte:

- Articolo sorgente