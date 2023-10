Il viaggio dei metalli preziosi della Terra: come sono rimasti vicino alla superficie

Un nuovo studio condotto da geofisici offre informazioni su come i metalli preziosi della Terra, come l’oro e il platino, siano rimasti vicino alla superficie del pianeta. Questi metalli, noti come elementi altamente siderofili (HSE), sono fortemente attratti dal ferro e sono stati inclusi nella struttura della Terra durante la sua formazione. La questione di come questi preziosi metalli siano rimasti vicino alla superficie ha lasciato perplessi gli scienziati per decenni.

Secondo lo studio, dopo che la maggior parte della Terra si è formata, ha subito diverse collisioni con protopianeti. Una notevole collisione con un oggetto chiamato Theia ha provocato la formazione della Luna terrestre. Mentre la maggior parte di Theia e altri protopianeti furono assorbiti dalla Terra, gli HSE che contenevano rimasero intrappolati nel mantello terrestre invece di sprofondare nel nucleo.

I modelli computerizzati sviluppati dai ricercatori rivelano che dopo ogni impatto gigantesco si formava un vasto oceano di magma all’interno della litosfera terrestre. I metalli preziosi affondarono gradualmente attraverso questo oceano fino a raggiungere uno strato di transizione parzialmente fuso. Questo strato ha rallentato la loro discesa, permettendo al mantello inferiore di raffreddarsi e solidificarsi, impedendo agli HSE di raggiungere il nucleo.

Gli HSE intrappolati nel mantello sono influenzati dalla convezione delle correnti termiche emanate dal nucleo caldo della Terra, che continua ancora oggi. Queste correnti muovono i metalli preziosi intorno alla Terra e li portano in superficie nel tempo.

Lo studio rileva inoltre che gli echi di questi primi impatti possono ancora essere osservati nel mantello profondo sotto l’Africa e l’Oceano Pacifico. Queste regioni, note come “grandi province a bassa velocità di taglio” (LLSVP), costituiscono una porzione significativa del volume della Terra e forniscono prove degli eventi di impatto avvenuti miliardi di anni fa.

I ricercatori ritengono che le loro scoperte forniscano una solida spiegazione su come i metalli preziosi della Terra siano rimasti vicino alla superficie. Questo studio dimostra l’importanza di riesaminare la saggezza convenzionale per fare scoperte inaspettate.

Fonti: Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze