Uno sguardo alle onde gravitazionali della Via Lattea con una mappa simulata

Una mappa simulata della Via Lattea utilizzando le onde gravitazionali ha fornito uno sguardo su ciò che osserveranno i futuri rilevatori spaziali. Sebbene siano stati rilevati oltre 90 eventi di onde gravitazionali da rilevatori a terra, nessuno di essi ha avuto origine dalla nostra galassia, la Via Lattea. Tuttavia, la nostra galassia ospita binarie ultracompatte, ovvero stelle binarie che si sono evolute fino a diventare resti stellari. Questi binari contengono oggetti compatti come nane bianche, stelle di neutroni e buchi neri in orbite strette. I rilevatori terrestri non sono in grado di rilevare le onde gravitazionali emesse da questi binari a causa delle loro basse frequenze.

Per risolvere questa limitazione, sono in fase di sviluppo diversi rilevatori di onde gravitazionali basati sullo spazio. Tra questi, l'antenna spaziale con interferometro laser (LISA) dell'Agenzia spaziale europea è in prima linea con un lancio previsto negli anni '2030. Gli scienziati cinesi stanno anche lavorando su due concetti di missione chiamati TianQin e Taiji. Questi rilevatori spaziali consentiranno lo studio della Via Lattea nelle onde gravitazionali, in modo simile a come gli astronomi la studiano in altre lunghezze d’onda come i raggi X e i raggi gamma.

Un team di ricercatori guidati da Kaitlyn Szekerczes del Goddard Space Flight Center della NASA ha simulato l'intensità e la frequenza delle onde gravitazionali emesse dalle binarie ultracompatte nella Via Lattea. L'immagine simulata mostra questi sistemi binari concentrati nel disco a spirale della Via Lattea, che si estendono nell'alone galattico. Questa immagine fornisce una visione a tutto cielo della Via Lattea nelle onde gravitazionali, evidenziando il potenziale di osservare l'universo in un modo nuovo e unico.

La rilevazione di binarie ultracompatte sarà particolarmente importante per l’astronomia delle onde gravitazionali. Le stelle di neutroni e i buchi neri non emettono molta luce, il che li rende difficili da rilevare. Tuttavia, le binarie ultracompatte dovrebbero irradiarsi intensamente nelle onde gravitazionali, consentendo a rilevatori spaziali come LISA di scoprirne decine di migliaia. Inoltre, lo studio di queste binarie può essere integrato da telescopi ottici, a raggi X e a raggi gamma, consentendo l’“astronomia multi-messaggero” che combina osservazioni di onde elettromagnetiche e gravitazionali.

L'immagine simulata delle onde gravitazionali della Via Lattea è stata pubblicata su The Astronomical Journal, fornendo uno sguardo allettante sul futuro dell'astronomia delle onde gravitazionali basata sullo spazio.

Definizioni:

– Onde gravitazionali: increspature nel tessuto dello spaziotempo causate dall’accelerazione di oggetti massicci.

– Binari ultracompatti: sistemi stellari binari che si sono evoluti in coppie strette con una o entrambe le stelle diventate resti stellari.

– LIGO: The Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, un rilevatore di onde gravitazionali con base a terra.

– Virgo: un rilevatore di onde gravitazionali terrestre situato in Italia.

– KAGRA: un rilevatore di onde gravitazionali situato a terra in Giappone.

– LISA: Laser Interferometer Space Antenna, un rilevatore di onde gravitazionali progettato per lo spazio.

– TianQin: una proposta di missione cinese basata sullo spazio con onde gravitazionali.

– Taiji: un’altra proposta cinese di missione spaziale basata sulle onde gravitazionali.

Fonte:

– Articolo originale: The Astronomical Journal (giugno 2021)

– Centro di volo spaziale Goddard della NASA