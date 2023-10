Origami: dall'arte antica alle soluzioni moderne nello spazio e nell'ingegneria

L'origami, l'antica arte giapponese di piegare la carta, viene ora utilizzata per risolvere problemi moderni in vari campi come l'esplorazione spaziale, l'ingegneria, la matematica e la medicina. Un ingegnere aerospaziale, Manan Arya, ha utilizzato gli origami per svelare i segreti dell'universo.

Nell’esplorazione spaziale, l’abbagliamento delle stelle può ostacolare la scoperta di pianeti simili alla Terra vicino a stelle simili al Sole. La luce riflessa da questi pianeti è circa 10 miliardi di volte più debole della luce delle stelle, rendendola difficile da rilevare. Arya ha lavorato a una soluzione per bloccare la luce stellare in un universo che potenzialmente contiene miliardi di stelle. Crede che gli origami possano svolgere un ruolo cruciale in questo sforzo.

Gli ingegneri devono lanciare grandi strutture nello spazio, ma devono anche piegarle per adattarle perfettamente ai razzi e poi aprirle una volta che sono nello spazio. Arya definisce questa sfida il “problema della valigia”: inserire la tecnologia espandibile in una piccola capsula spaziale.

Origami offre una fantastica applicazione dell'ingegneria nello spazio. La NASA ha già ottenuto successi con gli origami in progetti legati allo spazio. Ad esempio, lo specchio principale e il parasole del telescopio James Webb sono stati ripiegati per il lancio e poi aperti una volta nello spazio. Le potenti immagini catturate dal telescopio servono da ispirazione per progetti come Starshade.

La creazione di Arya, Starshade, è un meccanismo leggero che blocca la luce di una stella, consentendo ai telescopi di catturare immagini di esopianeti più deboli vicino alla stella. Ha all'incirca le dimensioni di un diamante da baseball quando è completamente allungato, ma deve essere piegato e imballato in un razzo per il lancio. L'ingegneria degli origami consente la piegatura compatta richiesta per le missioni spaziali.

Il lavoro di Arya con gli origami va oltre l'esplorazione dello spazio. Sta cercando di applicare le tecniche degli origami alla robotica e ai dispositivi biomedici. Mentre l’impatto a lungo termine del suo lavoro è ancora in fase di sviluppo, Arya spera che possa gettare le basi per le future generazioni di tecnologie.

L'origami, un'antica forma d'arte, continua ad evolversi e a trovare applicazioni innovative in vari campi. Mette in mostra il potere di combinare abilità artistica e tecnologia all’avanguardia per risolvere problemi complessi.

