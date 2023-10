L'eredità del lander InSight su Marte: svelamento dell'interno di Marte

L'anno scorso, la missione del lander Mars InSight si è conclusa quando i suoi pannelli solari si sono ricoperti di polvere, con conseguente diminuzione della fornitura di energia. Ciò ha segnato la conclusione di quattro anni di ricerca e raccolta dati per la missione InSight della NASA, che ha fornito informazioni senza precedenti sull’interno di Marte e ha dispiegato il primo sismometro su un altro pianeta. Abbiamo parlato con due importanti scienziati del team InSight, Catherine Johnson e Mark Panning, per comprendere l'importanza dello studio dell'interno del pianeta.

Studiare l'interno di Marte non è semplicemente una curiosità; è essenziale per comprendere vari aspetti come l'atmosfera, la storia e l'evoluzione del pianeta. Comprendere la struttura interna di Marte è fondamentale per decifrare il suo passato e rilevare i cambiamenti nelle condizioni atmosferiche e nell'attività geologica. Ogni missione che approfondisce l’interno dei pianeti consente ai ricercatori di compiere passi avanti significativi nella comprensione di questi corpi celesti.

Anche se analizzare campioni della superficie di Marte utilizzando i rover è impegnativo, gli scienziati si ispirano allo studio delle onde sismiche della Terra per studiare la struttura interna di pianeti distanti. L'inclusione di un sismometro da parte di InSight, il primo mai posizionato su un altro pianeta, ha consentito lo studio dei martemoti e ha fornito preziose informazioni sulla composizione e sulla struttura di Marte.

Per rilevare con precisione l'attività sismica su Marte, InSight doveva rimanere stazionario in un luogo indisturbato. È stato posizionato strategicamente in una regione tranquilla per catturare le sottili vibrazioni superficiali causate dai terremoti. Oltre alle misurazioni sismiche, InSight ha anche raccolto dati meteorologici, come temperatura, pressione e velocità del vento, offrendo l’opportunità di studiare i modelli meteorologici marziani nella regione di Elysium Planitia.

I sismometri, nonostante fossero strumenti concettualmente semplici, richiedevano aggiustamenti per le condizioni uniche di Marte. I livelli di gravità su Marte differiscono da quelli sulla Terra e lo strumento doveva essere altamente sensibile per rilevare piccoli terremoti. Tuttavia, la sfida stava nel progettare un singolo sismometro per raccogliere tutti i dati richiesti in modo indipendente, in contrasto con l’approccio tradizionale di triangolazione delle misurazioni con più stazioni.

Sebbene questo approccio a stazione singola abbia inizialmente suscitato scetticismo, InSight ha registrato con successo centinaia di eventi sismici durante la sua missione, dimostrando la sua capacità di raccogliere informazioni preziose in modo autonomo. Analizzando le onde sismiche, in particolare le onde P e S, InSight potrebbe determinare sia l'origine che la distanza dei terremoti, svelando informazioni sulla composizione interna del pianeta.

La missione Mars InSight ha senza dubbio lasciato un'eredità straordinaria, fornendo all'umanità la migliore comprensione mai vista della struttura interna di Marte. I suoi progressi nelle misurazioni sismiche e meteorologiche hanno aperto la strada a future missioni per esplorare i misteri di pianeti lontani.

Definizioni:

– Sismometro: strumento utilizzato per misurare e registrare le onde sismiche causate da terremoti o tremori.

– Martemoti: attività sismica o terremoti che si verificano su Marte.

– Triangolazione: il processo di determinazione della posizione di un punto misurando gli angoli rispetto ad esso da punti noti alle due estremità di una linea di base fissa.

Fonte:

– Missione Mars InSight della NASA