I vantaggi degli pneumatici ad azoto nelle operazioni minerarie

Gli operatori minerari devono affrontare la sfida continua di mantenere la produttività garantendo al tempo stesso la sicurezza dei loro equipaggi in condizioni di lavoro difficili. I grandi veicoli minerari, come caricatori e camion da trasporto, svolgono un ruolo centrale in queste preoccupazioni e richiedono pneumatici che siano efficaci e sicuri.

La sicurezza dei pneumatici è della massima importanza nel settore minerario. Gli pneumatici dei veicoli minerari devono fornire stabilità e trazione per spostare materiali e prevenire incidenti. Tuttavia, il peso e la potenza di queste macchine possono causare guasti agli pneumatici, che possono causare problemi e persino comportare il rischio di esplosione. Attualmente, i pneumatici dei veicoli minerari sono spesso riempiti con aria contenente ossigeno, il che aumenta il rischio di rottura o di esplosione provocata da scintille.

Una soluzione per mitigare questo rischio è riempire i pneumatici dei veicoli minerari con azoto anziché con aria. L’azoto è già stato utilizzato nei veicoli passeggeri per mantenere la pressione dei pneumatici e aumentare l’efficienza del carburante, e offre l’ulteriore vantaggio di una maggiore sicurezza nei veicoli minerari. Quando i pneumatici sono riempiti con azoto, il rischio di esplosione è notevolmente ridotto.

L’azoto offre numerosi vantaggi diretti per i pneumatici dei veicoli minerari. Ciò porta a una perdita di pressione più lenta e a una minore corrosione dei componenti metallici del pneumatico causata dal vapore acqueo. Ciò si traduce in una maggiore sicurezza per i lavoratori e gli operatori minerari.

Inoltre, l’azoto aiuta a prolungare la vita dei pneumatici rallentandone lo sgonfiaggio. Sebbene sia l'ossigeno che l'azoto possano permeare attraverso la parete del pneumatico, l'azoto lo fa quattro volte più lentamente dell'ossigeno e oltre 100 volte più lentamente del vapore acqueo. Ciò può comportare un aumento del 10% della durata del pneumatico.

I guasti agli pneumatici possono portare a interruzioni del lavoro e tempi di inattività significativi. L'azoto aiuta a mantenere i pneumatici gonfiati in modo ottimale, riducendo la flessibilità e l'attrito, riducendo così il rischio di surriscaldamento e guasto dei pneumatici. Migliora anche l’efficienza del carburante, poiché la perdita di azoto è più lenta rispetto a quella di ossigeno.

Gli pneumatici dei veicoli minerari rappresentano un pericolo per la sicurezza a causa delle loro dimensioni, massa e pressione. Riempire questi pneumatici con ossigeno aumenta il rischio di incendi dei pneumatici, soprattutto nelle miniere sotterranee. I pneumatici riempiti di azoto riducono significativamente questo rischio.

Sebbene vi siano sfide nell’implementazione di un sistema di inflazione dell’azoto, come i costi e il trasporto ad alto contenuto di emissioni di azoto verso siti minerari remoti, esistono potenziali soluzioni. Alcune aziende stanno esplorando la possibilità di generare azoto nei siti minerari, il che offrirebbe risparmi sui costi e consentirebbe l’uso dell’azoto in altri processi minerari, come la soppressione del metano nell’estrazione del carbone.

Sebbene l’uso di pneumatici ad azoto nelle operazioni minerarie non sia diffuso, sta guadagnando popolarità, soprattutto in Sud Africa, dove è diventato lo standard del settore. I generatori di azoto vengono forniti alle attività minerarie in vari paesi e la tecnologia è intuitiva e facile da installare.

In conclusione, l’utilizzo di pneumatici ad azoto nelle operazioni minerarie offre numerosi vantaggi, soprattutto in termini di sicurezza. Sebbene vi siano sfide da superare, l’implementazione di generatori di azoto nelle miniere sotterranee potrebbe fornire ulteriori vantaggi in termini di risparmio sui costi e miglioramento dei processi minerari.

