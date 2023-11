Nuova scoperta: il telescopio spaziale romano svela i misteri del cosmo

By

Il telescopio spaziale romano Nancy Grace della NASA sta rivoluzionando la nostra comprensione del cosmo dinamico osservando l'universo in modi mai possibili prima. Lavorando insieme ad altri osservatori della NASA, come il telescopio spaziale James Webb e l'Osservatorio a raggi X Chandra, l'ampio campo visivo di Roman sta scoprendo rari oggetti transitori e persino scoprendo classi completamente nuove di oggetti ed eventi.

L'High Latitude Time-Domain Survey della missione è specificamente progettato per studiare le supernovae di tipo Ia, un tipo speciale di stella che esplode. Queste supernove, originate da sistemi stellari binari contenenti nane bianche, servono come “candele standard” per gli astronomi. Misurando la loro luminosità, gli scienziati possono determinare la loro distanza, fornendo preziose informazioni sull’espansione dell’universo e sulla presenza di energia oscura.

Inoltre, l'indagine di Roman catturerà eventi spettacolari, come la collisione di cadaveri stellari e le stelle che vengono inghiottite dai buchi neri, offrendo uno sguardo sulla natura dinamica del nostro universo. Osservando continuamente la stessa zona di cielo ogni cinque giorni per due anni, gli scienziati possono mettere insieme queste osservazioni per creare filmati accattivanti che svelano una moltitudine di eventi transitori.

