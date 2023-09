L'asteroide potenzialmente pericoloso Bennu: una gemma scientifica

L'asteroide Bennu non è solo un tesoro scientifico ma anche una potenziale minaccia per la Terra. Con la più alta probabilità conosciuta di colpire il nostro pianeta entro i prossimi 200 anni, comprendere Bennu è fondamentale per sviluppare strategie per proteggere l’umanità. Scoperto nel 1999, Bennu è un grande asteroide di tipo B ricco di materiale di carbonio che si ritiene contenga composti chimici provenienti dalle prime fasi del sistema solare. La sua orbita lo rende l'asteroide più pericoloso conosciuto nel nostro sistema solare.

Se Bennu dovesse entrare in collisione con la Terra, potrebbe causare una distruzione significativa, creando un cratere largo diversi chilometri e generando un terremoto e un'onda d'urto che potrebbero danneggiare edifici a centinaia di chilometri di distanza dal luogo dell'impatto. Tuttavia, le possibilità di un impatto reale nel prossimo futuro sono scarse. I modelli dei percorsi orbitali di Bennu e della Terra mostrano una potenziale intersezione nell'anno 2182, con una probabilità di impatto di 1 su 2,700.

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA, una missione progettata per raccogliere campioni da Bennu, fornirà dati preziosi per aiutare a comprendere l'asteroide e le potenziali strategie di deflessione, se necessario. Durante la sua missione, OSIRIS-REx ha riscontrato risposte inaspettate dalla superficie di Bennu. La navicella spaziale affondò per 20 pollici nella superficie dell'asteroide e fece sì che una nuvola di ghiaia e sabbia si sollevasse nello spazio durante la ritirata.

Gli scienziati stanno confrontando i dati di Bennu con le misurazioni raccolte durante l'esperimento di deflessione degli asteroidi della NASA, DART, che ha alterato con successo l'orbita dell'asteroide lunare Dimorphos. L'indagine di OSIRIS-REx ha anche rivelato che le rocce superficiali di Bennu sono porose e simili a spugne, probabilmente proteggendolo dalle interruzioni causate da dispositivi di simulazione più piccoli. Queste qualità uniche della composizione di Bennu potrebbero anche avere un impatto sui tentativi di deviare la sua rotta lontano dalla Terra.

La missione di OSIRIS-REx ha fornito informazioni preziose su Bennu e l'analisi dei suoi campioni continuerà per decenni. Questo patrimonio di conoscenze consentirà alle generazioni future di affrontare efficacemente la minaccia rappresentata da Bennu.

Fonte:

– Articolo originale: Bennu, l'asteroide più pericoloso della NASA, è anche un gioiello scientifico scritto da Meghan Bartels per Space.com

– La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha cambiato il modo in cui pensiamo agli asteroidi. Ecco come.