La NASA lancerà la missione Psyche: esplorazione di un misterioso asteroide metallico

By

La NASA si sta imbarcando in una missione rivoluzionaria con il lancio della sua navicella spaziale Psyche. Questa navicella spaziale sarà la prima ad esplorare l'asteroide unico ed enigmatico noto come Psiche, che ha un nucleo fatto di nichel e ferro. A differenza della maggior parte degli asteroidi, che sono composti da roccia o ghiaccio, Psiche è prevalentemente costituito da metallo, simile al nucleo della Terra e di altri pianeti terrestri.

Situata nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, Psiche rappresenta una rara opportunità per l'indagine scientifica. Studiando questo mondo metallico, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulle origini e sull'evoluzione dei pianeti, degli asteroidi e della Terra stessa. Ci aiuterà a comprendere le principali collisioni avvenute durante i primi giorni del sistema solare, che hanno contribuito alla formazione degli asteroidi e della Terra.

Il lancio della navicella spaziale Psyche è previsto venerdì e impiegherà circa cinque anni e dieci mesi per raggiungere la sua destinazione. Una volta arrivato, entrerà in orbita attorno a Psiche e vi resterà dai 10 ai 21 mesi. Durante questo periodo, analizzerà l'asteroide attraverso i suoi strumenti e i suoi carichi utili.

La missione mira a determinare se Psiche è un asteroide indipendente o il nucleo rimanente di un pianeta primordiale. Questa conoscenza fornirà dettagli sul processo di differenziazione avvenuto all’interno dell’asteroide. Comprendere come si sono formati gli asteroidi come Psiche farà luce sulla formazione della Terra e di altri pianeti. Potrebbe anche aiutare a chiarire il ruolo degli asteroidi nel fornire acqua e molecole organiche al nostro pianeta in passato.

La navicella spaziale Psyche trasporta un totale di 30 kg di equipaggiamento, inclusi quattro strumenti. L'imager multispettrale fornirà immagini ad alta risoluzione, consentendo l'identificazione delle caratteristiche della superficie e la mappatura dei minerali. Lo spettrometro di raggi gamma e neutroni determinerà la composizione elementare dell'asteroide. Il magnetometro misurerà il campo magnetico dell'asteroide, fornendo indizi sulla sua formazione. Infine, lo strumento scientifico della gravità studierà l’interno dell’asteroide misurando le anomalie gravitazionali.

Attraverso la missione Psiche, la NASA spera di svelare i segreti di questo asteroide metallico ed espandere la nostra comprensione del sistema solare primordiale e della formazione dei pianeti. Questa missione rappresenta un significativo passo avanti nella nostra esplorazione dei corpi celesti e nella nostra ricerca per comprendere i misteri dell'universo.

Fonte:

– Missione Psiche della NASA: https://www.nasa.gov/content/psyche-overview

– ThePrint: https://theprint.in/science/nasa-to-launch-metallic-asteroid-centric-psyche-mission-this-week-all-you-need-to-know/622281/