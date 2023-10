L'aeromobile Dragonfly di Titano pronto a librarsi nei cieli alieni

Il velivolo ad ala rotante Dragonfly della NASA, un veicolo spaziale delle dimensioni di un'auto progettato per esplorare Titano, la luna di Saturno, è un passo avanti verso l'imbarco nella sua missione rivoluzionaria. Prima di avventurarsi nell'atmosfera piena di metano di Titano, Dragonfly è stato sottoposto a rigorosi test nelle gallerie del vento qui sulla Terra che hanno replicato le condizioni aliene che dovrà affrontare nello spazio.

Gli ingegneri della NASA hanno condotto una serie di test presso il tunnel subsonico del Langley Research Center in Virginia per garantire la capacità di Dragonfly di navigare attraverso l'atmosfera di Titano. I test hanno coinvolto un modello in mezza scala di Dragonfly dotato di otto rotori, che simulavano la discesa del velivolo, il volo a motore e il volo in avanti sulla superficie lunare. In totale, Dragonfly ha completato oltre 700 corse nelle gallerie del vento, ottenendo 4,000 punti dati individuali.

I dati raccolti da questi test svolgeranno un ruolo fondamentale nel migliorare la precisione dei modelli di simulazione e nell’aumentare la fiducia nelle capacità di Dragonfly sulla Terra prima che si imbarchi nella sua missione su Titano.

Titano, la luna più grande di Saturno, è rimasta in gran parte misteriosa fino all'arrivo della navicella spaziale Cassini nel 2004. Le osservazioni ravvicinate di Cassini hanno rivelato che Titano è un mondo oceanico con corpi di etano e metano liquidi, inclusi fiumi, laghi e mari. L’esclusivo ciclo del metano su Titano, in cui il metano forma nuvole e precipita sotto forma di pioggia, fornisce un ambiente intrigante per studiare la potenziale abitabilità di forme di vita drasticamente diverse da quelle trovate sulla Terra.

Dragonfly, con i suoi quattro bracci e i rotori dell'elicottero impilati, è adatto per esplorare la bassa gravità e la densa atmosfera di Titano. La navicella spaziale effettuerà inizialmente voli brevi, per poi passare gradualmente a voli “cavalcata” più lunghi che copriranno distanze fino a 5 miglia e raccoglieranno campioni dai dintorni della Luna.

Anche se il lancio di Dragonfly è previsto non prima del 2027, l’attesa cresce. Come spiega Lori Glaze, direttrice della Divisione di scienze planetarie della NASA, "Con Dragonfly, stiamo trasformando la fantascienza in una realtà esplorativa". La missione segna una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale e ogni passo ci avvicina all’impresa epocale di manovrare questo innovativo velivolo attraverso i cieli e la superficie di Titano.

FAQ

D: Cos'è Dragonfly?

R: Dragonfly è un velivolo ad ala rotante delle dimensioni di un'auto progettato dalla NASA per esplorare l'atmosfera e la superficie di Titano, luna di Saturno.

D: Quando verrà lanciato Dragonfly?

R: Il lancio di Dragonfly è previsto non prima del 2027.

D: Cosa rende unico Titan?

R: Titano è una luna con un ambiente simile all'oceano, con fiumi, laghi e mari pieni di etano e metano liquidi. Le sue condizioni atmosferiche lo rendono un obiettivo interessante per lo studio della potenziale abitabilità.

D: In che modo Dragonfly esplorerà Titano?

R: Dragonfly effettuerà voli brevi, aumentando gradualmente la distanza percorsa ed effettuando soste lungo il percorso per raccogliere campioni dall'ambiente di Titano.

D: Perché i test nella galleria del vento sono importanti per Dragonfly?

R: I test nella galleria del vento replicano le condizioni aliene dell'atmosfera di Titano e aiutano gli ingegneri della NASA a valutare le prestazioni aerodinamiche di Dragonfly, aumentando la fiducia nella sua capacità di navigare nell'ambiente unico della Luna.