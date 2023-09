La NASA inizia il processo di apertura della capsula campione dell'asteroide Bennu

La missione OSIRIS-REx della NASA ha recuperato con successo un campione di asteroide dall'asteroide vicino alla Terra Bennu. Ora, i tecnici del Johnson Space Center della NASA a Houston stanno iniziando l’attento processo di apertura della capsula campione per accedere al materiale dell’asteroide al suo interno.

La capsula, atterrata nel deserto dello Utah, verrà smontata pezzo per pezzo per raggiungere il contenitore interno che contiene il prezioso campione di asteroide. Questo approccio metodico serve a garantire la sicurezza e la conservazione del campione per la futura ricerca scientifica.

All'interno del contenitore potrebbero esserci fino a 9 once (250 grammi) di rocce spaziali e polvere di Bennu. Sebbene non sia previsto il ritrovamento di materiale biologico, i ricercatori sono più preoccupati per la potenziale contaminazione da parte della biologia terrestre. Bennu è un asteroide ricco di carbonio che esiste da miliardi di anni, il che lo rende una preziosa fonte di informazioni sulla formazione di pianeti rocciosi come la Terra agli albori del sistema solare.

Dopo la discesa, la capsula è stata trasportata in una stanza bianca temporanea dove sono stati prelevati campioni del terreno e dell'atmosfera del deserto. La capsula è stata quindi aperta con attenzione ed è stato effettuato uno spurgo con azoto per prevenire qualsiasi contaminazione da ossigeno, umidità o batteri terrestri.

La capsula parzialmente aperta è stata poi trasportata presso la struttura di curation del Johnson Space Center, dove continuerà a essere smontata nei prossimi giorni. Il contenitore interno verrà collocato in un contenitore sigillato, noto come “vano portaoggetti”, riempito con idrogeno. I tecnici accederanno al contenitore attraverso un divisorio utilizzando le mani guantate per garantire un ambiente controllato.

L’11 ottobre, la NASA prevede di rivelare pubblicamente il contenuto del contenitore, compresi i risultati preliminari sulle particelle di polvere all’esterno. I campioni saranno distribuiti tra circa 200 scienziati in tutto il mondo per studi e analisi approfonditi.

Questo ritorno di campioni da Bennu è la prima missione di ritorno di campioni di asteroidi della NASA e si prevede che fornirà un campione più ampio rispetto alle precedenti missioni giapponesi sugli asteroidi Ryugu e Itokawa. La NASA ha in cantiere ulteriori progetti di restituzione dei campioni, inclusa la collaborazione con la missione giapponese MMX per riportare un campione dalla luna marziana Phobos nel 2029, nonché il recupero pianificato di campioni dalla Luna e da Marte attraverso il programma Artemis e il rover Perseverance. rispettivamente.

