La NASA sviluppa un ugello per razzi leggero prodotto con additivi per l'esplorazione dello spazio profondo

Gli ingegneri della NASA hanno raggiunto un traguardo significativo nella produzione additiva, nota anche come stampa 3D. Hanno sviluppato con successo un ugello per motore a razzo in alluminio che è allo stesso tempo più leggero e più efficiente degli ugelli tradizionali. Questa innovazione ha il potenziale per rivoluzionare l’esplorazione dello spazio profondo aumentando la capacità di carico utile.

L'ugello del motore a razzo in alluminio è stato creato come parte del progetto RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution). Il progetto è finanziato dallo Space Technology Mission Directorate (STMD) della NASA e mira a far avanzare ugelli per razzi in alluminio leggeri e prodotti in modo additivo in grado di resistere a temperature e pressioni elevate.

Una delle caratteristiche principali dell'ugello RAMFIRE sono i suoi piccoli canali interni, che lo mantengono efficacemente fresco durante il funzionamento del motore a razzo. Questo design impedisce all'ugello di sciogliersi e ne garantisce la durata anche in condizioni estreme. Inoltre, a differenza degli ugelli tradizionali che richiedono l'unione di numerose parti, l'ugello RAMFIRE è costruito come un unico pezzo. Ciò riduce il numero di legami richiesti e diminuisce significativamente i tempi di produzione.

Lo sviluppo di ugelli per razzi prodotti tramite produzione additiva rappresenta un punto di svolta per l’esplorazione dello spazio profondo. Utilizzando la tecnologia di stampa 3D, la NASA può ora produrre ugelli più leggeri ed efficienti in grado di resistere alle dure condizioni dei viaggi spaziali. Questa svolta apre nuove possibilità per la progettazione di veicoli spaziali e aumenta la potenziale capacità di carico utile per le missioni future.

Con i continui progressi nella produzione additiva, la NASA sta aprendo la strada alla futura esplorazione dello spazio. Ampliando i confini della tecnologia e dell’innovazione, stanno consentendo la possibilità di inviare veicoli spaziali più grandi e robusti per esplorare i confini più remoti del nostro universo.

Definizioni:

1. Produzione additiva o stampa 3D: un processo di creazione di oggetti tridimensionali depositando materiali strato dopo strato sulla base di un modello digitale.

2. Ugello del motore a razzo: un componente di un motore a razzo che dirige il flusso dei gas di scarico, fornendo spinta.

Fonti: NASA, Direzione della missione per la tecnologia spaziale (STMD)