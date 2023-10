La composizione dell'Universo: nuovi numeri sulla materia e sull'energia oscura

Gli scienziati hanno recentemente fornito nuove stime sulla quantità di materia presente nell’universo. Secondo la loro ricerca, si ritiene che la materia costituisca il 31% della composizione totale, mentre il restante 69% è occupato dall’energia oscura. È importante notare che finora né la materia oscura né l’energia oscura sono state rilevate direttamente.

La questione di quanta materia esiste nell’universo incuriosisce da tempo i fisici. Anche se possiamo osservare e rilevare alcune forme di materia, c’è ancora molto che rimane misterioso. In una recente pubblicazione su The Astrophysical Journal, un team di scienziati ha proposto che la materia costituisca solo il 31% dell’universo totale. Il restante 69% è attribuito alla materia oscura e all’energia oscura, entrambe sfuggono all’osservazione diretta.

Il dottor Mohamed Abdullah, autore principale dello studio e ricercatore presso l’Istituto nazionale di ricerca di astronomia e geofisica in Egitto, ha spiegato che i cosmologi ritengono che solo il 20% della materia nell’universo possa essere classificata come materia “barionica”. Questa categoria comprende tutta la materia visibile, come atomi, stelle e galassie. Si ritiene che il restante 80% sia materia oscura, un ipotetico tipo di materia composta da particelle subatomiche ancora sconosciute.

Queste nuove scoperte fanno luce sulla misteriosa composizione dell’universo, rivelando che una parte significativa del suo contenuto è costituita da materia che non siamo in grado di rilevare direttamente. Sono necessarie ulteriori esplorazioni e ricerche per scoprire la vera natura della materia oscura e dell’energia oscura e per comprendere meglio il loro ruolo nel plasmare il nostro universo.

Fonte:

– Il diario astrofisico

– Istituto Nazionale di Ricerca di Astronomia e Geofisica, Egitto