Perché Marte ha perso i suoi oceani e il suo campo magnetico

La superficie di Marte è nota per essere arida e secca, ma le prove suggeriscono che miliardi di anni fa l’emisfero settentrionale del pianeta era coperto da un enorme oceano. Tuttavia, oggi Marte è un deserto senza traccia dei suoi vasti specchi d'acqua. I ricercatori dell’Università di Tokyo hanno fatto luce sul motivo per cui Marte ha perso i suoi oceani e il suo campo magnetico.

A differenza di Marte, la Terra è protetta da un forte campo magnetico, che la scherma dalle radiazioni nocive emesse dal Sole. Questo campo magnetico svolge un ruolo cruciale nel preservare la nostra atmosfera e impedire che gli oceani evaporino e si disperdano nello spazio, come è successo su Marte.

Il gruppo di ricerca guidato da Shunpei Yokoo ha simulato il nucleo di Marte in laboratorio e ha scoperto che la separazione dei liquidi ferro-zolfo e ferro-idrogeno all'interno del nucleo è simile a quanto avviene sulla Terra, ma con una differenza significativa di temperatura. Su Marte i liquidi si separano a causa delle temperature più basse all'interno del suo nucleo, dando origine a correnti convettive che formano un campo magnetico protettivo. Tuttavia, una volta che i liquidi si separano completamente, le correnti cessano e il campo magnetico svanisce, provocando lo svuotamento dell’atmosfera e la scomparsa degli oceani.

Questi risultati hanno implicazioni per la ricerca di esopianeti abitabili. Sebbene la presenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta sia un parametro comune per valutare l’abitabilità, dovrebbe essere considerata anche la forza del suo campo magnetico. Il forte campo magnetico della Terra potrebbe essere relativamente raro nell’universo, rendendo meno comuni i pianeti con condizioni simili per sostenere l’acqua e la vita.

