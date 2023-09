Mappatura di Marte: creazione di mappe terrestri accurate per gli insediamenti umani

I ricercatori della New York University Abu Dhabi (NYUAD) stanno lavorando alla creazione di accurate mappe terrestri di Marte per futuri insediamenti umani. Stanno combinando oltre 3,000 immagini ad alta risoluzione raccolte dalla sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti per creare un mosaico di colori completo del pianeta. Mappe terrestri accurate e dati meteorologici locali sono fondamentali per far atterrare i veicoli spaziali in sicurezza su Marte. Comprendere i modelli meteorologici giornalieri e stagionali può aiutare a identificare il momento e il luogo più sicuri per atterrare.

Il NYUAD Mars Atlas viene utilizzato nel software Mars 24 della NASA e nel database JMARS, utilizzato dagli scienziati della NASA per la pianificazione delle missioni. Questa mappa è la prima a utilizzare interamente fotografie a colori reali dell'intero pianeta, fornendo una prospettiva unica del paesaggio di Marte.

Atlanti accurati possono aiutare a superare molteplici sfide per gli insediamenti umani su Marte. Possono aiutare a identificare le posizioni migliori per gli insediamenti umani in termini di paesaggio, temperatura e risorse. La presenza di ghiaccio può essere convertita in acqua, che può essere utilizzata per l'abitazione.

Lo studio del clima e della desertificazione di Marte può avere implicazioni anche per la Terra. Si teorizzava che Marte fosse un tempo un pianeta coperto d'acqua come la Terra, ma il suo assottigliamento dell'atmosfera causava raffreddamento e secchezza. Marte ora sperimenta regolari tempeste di polvere globali, che influenzano il suo clima. I dati raccolti sulla desertificazione di Marte possono essere utilizzati dagli scienziati del clima per comprendere il potenziale futuro della Terra.

Il sogno degli esseri umani di diventare marziani e vivere su Marte sta lentamente diventando realtà. Con il progresso della tecnologia e della ricerca, potrebbe non passare molto tempo prima che gli esseri umani mettano piede sul Pianeta Rosso. Le accurate mappe del territorio create dal NYUAD rappresentano un passo importante verso il raggiungimento di questo obiettivo.

Fonte:

– Articolo della CNN: “Mappatura del pianeta rosso: come i ricercatori stanno creando atlanti accurati per Marte”